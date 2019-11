Bregentved er ikke stort nok til Bjarne

- Vi har altid være glade for dit fantasiske arbejde, din fantasiske flid og dit fantastiske humør, som du altid møder op med. Og det gør, at samarbejdet har varet så lang tid. Da det startede, var jeg selv en lille dreng, fortalte Christian greve Moltke i sin tale til Bjarne Madsen fredag eftermiddag i jagtstuen i anledning af hans 50 års jubilæum som maskinfører.

Dengang var der mange hundrede mennesker ansat, og man brugte stadig heste i skoven. Det var ikke ualmindeligt, at hele familien arbejdede for godset, og det kom også til at gælde Bjarne Madsen:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her