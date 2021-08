Se billedserie Brandalarmen gik på DLGs tørringslager på Havnevej i Faxe Ladeplads onsdag morgen. Branden er nu slukket, men brandfolkene arbejder stadig på stedet for at sikre, at der ikke er gløder eller ild andre steder. Foto: Torkild Svane kraft

Brand i korntørringslager

Faxe - 11. august 2021 kl. 10:15 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Onsdag morgen kort før klokken halv ni tikkede besked om brand i tørreriet hos DLG ind hos de lokale brandfolk.

Af sted mod Havnevej i Faxe Ladeplads med slukningskøretøjerne.

Indsatsleder Peter Liebst Rasmussen, Midt og Sydsjællands Brand og Redning, arbejder i øjeblikket på stedet sammen med sine kollegaer.

- Vi har fået slukket branden i tørringslageret, men vi skal alligevel have hældt al kornet ud for at sikre os, at der ikke stadig ligger gløder og ulmer. Det er rigtig meget korn, men korn smelter jo sammen, når det brænder, så vi er nødt til at sikre os, at vi har fået slukket det hele, fortæller han til sn.dk

Aktuelt har han lige været 240 trin op og 280 trin for at sikre si at ilden er slukket oppe i toppen af lageret, forklarer han.

- Jeg regner med, at vi i hvert fald sal arbejde her et par timer endnu. Vi skal op og have taget noget af taget af ned til siloen ved siden af for at sikre os, at der ikke er ild nede i den også, siger han.

Sn.dk har forsøgt at få nærmere at vide om tørringslageret, og hvad der ligger af korn inde i det.

DLGs pressemand oplyser til sn.dk, at man i øjeblikket er ved at danne sig et overblik over situationen og derfor ikke har nærmere information lige nu.