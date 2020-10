Borgmester ændrer omstridt opslag på sociale medier

Det var ment som et humoristisk indslag til debatten om sexisme. Sådan forklarer borgmester Ole Vive i dag i en SMS til Sjællandske Medier. Men han ønsker ikke at deltage i et interview for at uddybe. Han må dog alligevel have set sig misforstået. Han har nemlig her til eftermiddag tilføjet en tekst til det oprindelige opslag, han lagde ud på de på sociale medier i mandags. Her skrev han en undskyldning til dem, han »har klappet i røven« og også, at han selv er af »den gamle årgang«. Opslaget var ment som en kommentar til, at De Radikales Morten Østergaard har sygemeldt sig efter sagen om seksuel chikane hos De Radikale, skriver Venstreborgmester Ole Vive til kritikerne på nettet og altså ment som en spøg, tilføjer han. I virkeligheden mener borgmesteren, at Morten Østergaard ikke burde få løn under sin sygemelding, men i stedet tage på selvbetalt orlov.