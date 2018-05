Borgmester: Nu har vi alle fået vished

Avisen har været i kontakt med en række af mennesker, der på den ene eller anden måde har været i berøring med sagen, for at få deres reaktioner på, at sagen nu endelig, syv måneder efter den begyndte, er afsluttet. Fælles for dem er en stemning af lettelse, medfølelse med familien, der nu kan få sat et vigtigt punktum og komme videre, og en refleksion over, om man på nogen måde kan forhindre, at en sådan ulykke kan ske igen.