Benny Agergaard, der er chef for borgerservice i Faxe Kommune vil gerne undgå en stor pukkel af pas-fornyelse til sommer. Derfor er det også i dag muligt at få fornyet sit pas på borgerservice. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Borgerservice: Bestil bare dit pas nu

Det er underordnet, om du har akut brug for dit pas. Vil du gerne have det fornyet, så kontakt endelig borgerservice, lyder meldingen efter kritik.

Charlotte Rasmussen var mildt sagt frustreret forleden. Hendes og familiens pas er ved at udløbe, og mens de drømmer om muligheden for at komme til at rejse udenlands en gang sidst på sommeren, går hun på nettet for at finde ud af, hvordan hun kan forny passene.