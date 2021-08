- Borgerne har ikke fået den hjælp og personlige pleje, som de skal have. Det skal der rettes op på, og derfor bliver alle borgere revisiteret så hurtigt som muligt, siger Dorthe Egede Borg (V), der er formand for senior- og sundhedsudvalget. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Borgerne skal revisiteres efter hård kritik af hjemmeplejen

Faxe - 16. august 2021

Den kritiske rapport om hjemmeplejen i den vestlige del af Faxe Kommune er kras læsning. - Alle bliver revisiteret, siger Dorthe Egede Borg Borg (V).

Efter avisens første omtale af en meget kritisk tilsynsrapport om den kommunale enhed »Hjemmeplejen Faxe Vest« er der nu kommet en endelig rapport til politikerne i senior- og sundhedsudvalget.

Rapporten fra firmaet Powercare, der har lavet et uanmeldt tilsynsbesøg, kom først i høring hos ledelsen af Hjemmeplejen Faxe Vest, og den er nu i sin endelige version offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

Rapporten fortæller, at to ud af seks borgere giver udtryk for, at de ikke får rengøring, og at de ikke får den hjælp, de er berettiget til og at det ikke er til at komme i kontakt med personalet.

En pårørende giver udtryk for at der er god kommunikation med den faste hjælper og hjemmesygeplejersken, mens en anden pårørende fortæller, når hun klager »og det gør jeg meget, så snakker lederen bare en efter munden og siger, at de ikke har personale nok«.

En pårørende fortæller, at »Der går lang tid, før nødkald bliver besvaret, hvis det overhovedet bliver besvaret«.

Og så er der en pårørende, som siger: »Min mor får besked om ikke at ringe, når hun skal på toilet, men at hun må gøre i bukserne i stedet. Lederen ved det godt, jeg har klaget over det mange gange".

De pårørende fortæller også:

- At en kvinde »får smerter og øget spasticitet, når hun ligger forkert og hun ikke kan stå på benene, når hun ikke sover om natten på grund smerter, fordi hun ligger forkert«.

- At hjælperne er »sure og uforstående, de ikke taler pænt og mor er bange for repressalier fra hjælperne, hvis hun siger noget.«

- Der er ingen kommunikationen med det skiftende plejepersonale. De bruger ikke kladdehæftet, som til beskeder og ringer aldrig.«

- Der kommer ikke »besked om aflysninger af rengøringer, som resulterer i, at man sidder hele dagen og venter på, at der ikke kommer nogen«.

- At afløsere ikke læser om borgeren før besøg og »derfor ikke ved, hvilke pleje opgaver, der er bevilget og skal udføres. Derfor får han ikke den personlige pleje, han er bevilget, fx barbering, børstet tænder med mere.«

Kan ikke genkende det Ledelsen i Faxe Vest svarer, at »tilsynsrapporten tegner et billede af et forrået sprogbrug, som ledelsen på Hjemmeplejen Faxe Vest ikke kan genkende i samværet med medarbejderne. Blandt kan det ikke genkendes, at personalet skulle have råbt af og efter hinanden.

»Center for Sundhed & Pleje og Hjemmeplejen Faxe Vest henholder sig til, at fire ud af fem af medarbejderne ifølge Powercares foreløbige tilsynsrapport taler pænt til borgerne med værdighed og forståelse, og ønsker at fokusere og bygger videre på denne positive tendens«, står der i rapporten, som også fortæller, at hjemmeplejen Faxe Vest i følge en teamleder har været præget af corona og personale i form af et højt sygefravær, og at det er og har været svært at rekruttere personale.

Plejen skal gives Dorthe Egede Borg (V) er formand for senior- og sundhedsudvalget, der på et ekstraordinært møde 9. juli 2021 tog de nødvendige beslutninger.

- Vi var nødt til at handle øjeblikkeligt på baggrund af den foreløbige rapport. Nu er den endelige rapport kommet, og den ændrer ikke billedet af, at borgerne ikke har fået den hjælp og personlige pleje, som de skal have, siger hun.

- Det skal der rettes op på, og derfor bliver alle borgere revisiteret, så hurtigt som muligt, så vi får styr på, hvilken hjælp, de skal have derhjemme, og det kan betyde, at det bliver dyrere for Faxe Kommune at løse opgaven, men den skal løses, siger Dorthe Egede Borg.

- En af udfordringerne er, at vi ikke altid kan skaffe det personale, som der er brug for. Det er en landsdækkende udfordring, men måske kunne private firmaer hjælpe med at skaffe de rigtige ansatte, hvis de kommer ind. Lige nu har vi kun Lev Vel som en privat valgmulighed i Faxe Kommune, men de tager sig udelukkende af rengøring, ikke af den personlige pleje, siger hun.