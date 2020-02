Borgermøde i morgen om Dalby Hotels udvidelse

Bag den tørre titel, lokalplan 1100-54, ligger der et visionært projekt om at udvide Dalby Hotel til næsten dobbelt størrelse fra de nuværende 28 til hele 48 værelser.

Hotellet og Faxe Kommune er værter ved et borgermøde om udvidelsen, der holdes onsdag den 19. februar klokken 18.30 til 20 på Dalby Hotel, Vordingborgvej 425, 4690 Haslev.

Alle er velkomne til at deltage og stille spørgsmål om lokalplanen, der udlægger områdets anvendelse til hotel, restaurant, konferencelokaler, festlokaler og overnatning, hvilket er en fortsættelse af ejendommens nuværende brug.

Lokalplanen udlægger et større byggefelt, der giver mulighed for, at hytterne kan placeres på forskellige måder bag ved de eksisterende bygninger, og væk fra Vordingborgvej.