Borgerlisten er ikke længere alene om deres navn. Partiet Klaus Riskær Pedersen skifter nemlig nu navn til Borgerslisten, og det giver Borgerlistens (altså den i Faxe Kommune) medlemmer noget at tænke over. Foto: Morten Chas Overgaard

Borgerlistens navn er blevet stjålet

Faxe - 19. december 2019

Først kom Enhedslisten ind fra siden og stjal Borgerlistens partibogstav »Ø« i 1989, og da Alternativet blev valgt ind i Folketinget i 2015 mistede Borgerlisten det »Å«, som de havde skiftet til.

Derfor skiftede partiet bogstavet ud med »L«, der nu er »fredet« til brug af lokallisterne rundt omkring i kommunerne. Men selvom man skulle tro, at Borgerlisten nu skulle kunne være i fred, så er partiet torsdag eftermiddag alligevel løbet ind i problemer - nu er det nemlig deres navn, der er blevet stjålet.

I en pressemeddelelse fortæller Klaus Riskær Pedersen nemlig, at partiet, der er opkaldt efter erhvervsmanden, nu skifter navn til... ganske rigtig: Borgerlisten.

- Det er selvfølgelig en udfordring, at det hele tiden er os, der bliver ramt, men vi er jo nødt til at drøfte, hvad vi har tænkt os at gøre ved situationen, siger René Tuekær, der allerede har modtaget de første drillende beskeder.

Orker ikke drilleri

Han er glad for, at partiet blev enige om at skifte til bogstavet »L«, for som han siger: »Så er der da noget, vi ikke kan miste længere, altså med mindre de løber helt tør for bogstaver inde på Christiansborg«.

René Tuekær tror ikke, at vælgerne til et kommende kommunalvalg vil tage fejl af Borgerlisten i Faxe og Klaus Riskær Pedersens Borgerlisten, men det kan vise sig, at man vælger at skifte navn alligevel.

- Jeg tror nu, de fleste er oplyste nok til at kunne kende forskel på de to partier, men man orker ikke al den fis og ballade, der kan komme ud af det, så vi må se tiden an, siger René Tuekær.

Vil ikke forveksles

Ifølge Borgerlisten fik Enhedslisten faktisk rigtig mange stemmer i Faxe Kommune ved amtsrådsvalget i 1989, fordi en del troede, at de var Borgerlisten på grund af partibogstavet, Men siden har der ikke været de store forvekslinger.

Det kan dog være bedst at være på den sikre side, for politiske partier kan hurtigt komme i stormvejr, og så handler dem om ikke at stå i vejen.

- I værste fald kan man blive rodet ind i en af hans (Klaus Riskær Pedersens red.) politiske sager, som vi ikke kan stå inde for, men der er så langt mellem kommunalvalg og folketingsvalg, at jeg ikke tror, det kommer til at betyde noget. Når det så er sagt, så forstår jeg ikke signalet i at kalde et landsdækkende parti for Borgerlisten. Jeg synes, det klinger lokalt, og jeg mener godt, at han kunne have fundet et navn, der var mere dækkende, men det er jo smag og behag, siger René Tuekær.

Borgerlisten - altså den i Faxe - har ikke indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, så en eventuel navneændring kan først komme på tale til partiets næste ordinære generalforsamling. René Tuekær sælger dog ikke skindet før bjørnen er skudt, for det er en stor beslutning at skifte navn, og hvis man tager sådan en beslutning, skal der være grund til det.

- Vi ser på det. Vi ved jo ikke, om han får indsamlet alle sine stemmer, og hvis han stiller op og ikke kommer ind, er det jo ikke sikkert, at han stiller op igen, og så ville det være ærgerligt at stå tilbage og have skiftet navn til ingen verdens nytte, siger René Tuekær.

Partiet Klaus Riskær Pedersen fik 0,8 procent af stemmerne ved seneste folketingsvalg, og partiet vil i det nye år under navnet Borgerlisten gå i gang med at indsamle vælgererklæringer med henblik på at blive opstillingsberettiget.