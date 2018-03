René Tuekær ville gerne have talt ud om de bekymringer, der var i forhold til konstitueringen.Foto: Morten Chas Overgaard

Borgerlisten fik talt ud om valget

Faxe - 29. marts 2018 kl. 15:34 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerlisten gik fra fire til to pladser i byrådet ved sidste års kommunalvalg, og derfor var der også fokus på valget, da der var generalforsamling i partiet tirsdag aften.

- Jeg synes, at vi havde en rigtig flot valgkamp, og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor vi gik tilbage. Men man skal også tænke på, at vi som lokalliste har ligget som det fjerde største parti i byrådet, og det er altså rigtig flot, sagde formand for Borgelistens byrådsgruppe, René Tuekær, da han indledte snakken om valget.

Det lå mellem linjerne, at især konstitueringen med Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti var et emne, der havde delt vandene på valgnatten. Derfor valgte René Tuekær også at lægge op til en debat om beslutningen, så man kunne få talt ud internt i partiet.

- Det, der er rødt eller blåt i mit hoved, passer ikke længere så godt med virkeligheden, og derfor er jeg også glad for at vi i Borgerlisten ikke fokuserer på ideologier men på værdier. Vi har ikke skiftet retning, og jeg tror på, at vi har valgt det samarbejde, hvor vi kunne få mest indflydelse. Jeg er klar over, at nogen har haft det svært med konstitueringen, og det synes jeg, vi skal drøfte i dag. Vi skal ikke fortie vores bekymringer, for Borgerlisten er ikke et parti, hvor vi fejer tingene ind under gulvtæppet, fastslog René Tuekær.

Marianne Bøyesen er en af de medlemmer af Borgerlisten, der har haft det rigtig svært med resultatet af valgnatten. Hun er en af de drivende kræfter bag De Hvide Dronninger - et projekt, der ikke rimer så godt på de udmeldinger, der er kommet fra medlemmer af Dansk Folkeparti, om, at man ikke ønsker at bruge penge på anlæg i kommunen.

- Jeg har også svært ved at se de forskellige partiers ideologi i den politik, de fører, og jeg er også mest fokuseret på værdier. Men efter valget har jeg virkelig haft svært ved at forsvare overfor vælgerne, at vi valgte at gå sammen med Venstre og Dansk Folkeparti, så jeg må nok erkende, at der er noget der i virkeligheden hedder ideologi i min verden, sagde Marianne Bøyesen.

