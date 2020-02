Send til din ven. X Artiklen: Borgere skal rådgive om bedre sagsbehandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere skal rådgive om bedre sagsbehandling

Faxe - 10. februar 2020 kl. 15:00 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal være bedre sagsbehandling i kommunen, og det skal et udvalg af politikere, embedsmænd og borgere hjælpe til med.

Det er ingen hemmelighed, at sagsbehandlingen halter en del - det er både borgere og politikere klar over. Nu skal der så tages et skridt i en retning, der fohåbentlig kan forbedre kommunens møde med borgerne.

Det blev nemlig endeligt vedtaget på byrådsmødet torsdag aften, at der oprettes et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg, som består af tre politisk valgte medlemmer af byrådet, deltagere fra Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet. Og sidst men ikke mindst skal borgere med særligt kendskab til sagsbehandlingen være med.

Borgerne er dog ikke faste medlemmer, men bliver udvalgt og inviteret med ud fra de givne emner.

- Dette udvalg er rådgivende, de skal altså ikke bestemme noget. Det skal gøre det muligt for borgerne at komme til udvalget og fortælle deres erfaringer med forvaltningen og give forslag til, hvad de eventuelt vil forbedre, siger Steen Petersen (DF), der skal være formand i udvalget.

Den vigtige del Steen Petersen lægger meget vægt på, at få borgerne på den anden side af skranken med ind i lokalet, så der kommer lup nedover de betændte problemer i kommunens sagsbehandling.

- Det er først og fremmest de eksterne deltagere, der skaber dagsordenen. Det er altså andre input, vi får fra dem end fra vores kolleger og embedsmænd, siger Steen Petersen.

Selvom der var bred enighed om det nye § 17, stk. 4 udvalg var alle ikke lige begejstrede. I SF havde Henrik Friis sine forbehold.

- Når man skal arbejde med udviklingen af kvalitet, er der forskellige veje. Med udvalget skal vi kigge på det, der går skidt, men man kunne også kigge på det, der går godt og fremme det. Det har vi valgt at fokusere på med Fælles om forebyggelse, og derfor synes jeg at timingen med det her udvalg er skidt, siger Henrik Friis.

Med den bemærkning in mente stillede han et ændringsforslag, som gik på at sørge for en adskillelse af politik og administration i udvalget. Bekymringen gik nemlig på, at udvalget skulle gå ind og få for meget indflydelse.

Men det var ingen andre enige med Henrik Friis i.

- Hele udvalget ligger i god forlængelse af borgerrådgiveren. Det er et rådgivende udvalg, og derfor har jeg ingen bekymringer, og derfor kan vi ikke støtte det ændringsforslag, lyder det fra Michael Rosendahl (V).

Længe ventet I følge Nellie Bradsted (V) kan det kun gå for langsomt med at få udvalget i gang. Det ligger i fin forlængelse af kommunens andet initiativ om Fælles om forebyggelse, så det rådgiver hun Steen Petersen til at støtte op om og arbejde med sideløbende.

- Jeg kan ikke komme i tanke om et udvalgsmøde, hvor vi ikke har drøftet sagsbehandlingen, for vi ved godt, at den ikke har været god, siger hun.

Mikkel Dam (L) er også begejstret for det nye udvalg, og han mener især, at borgerne er et kæmpe aktiv, der kan skubbe kommunens sagsbehandling i en mere positiv retning.

- En ting er vores opfattelse, en ting er forvaltningen en tredje ting er netop hvad borgerne har af oplevsel og derfor er det godt med et udvalg der netop fokuserer på det, siger han.