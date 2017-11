Borgere er stadig utrygge efter skudepisode

Borgmester Knud Erik Hansen (S) opfordrer til, at borgere i Faxe by og omegn anmelder konkrete utrygge oplevelser, de måtte have, til politiet.

- En enormt vigtigt ting, jeg tog med mig fra borgermødet om uroen i Haslev er, at man er nødt til at melde det til politiet, hvis man er utryg. Det er først og fremmest politiet, der skal løse den opgave at skabe tryghed i vores samfund. Hvis vi får at vide af lokale, at der er uroligheder, som vi skal følge op på, så er det klart, at vi gør det. Hvis ikke vi ved noget, så kan vi ikke gøre, og jeg er ikke blevet kontaktet af Martin Hillerup eller andre borgere i Faxe om det, du fortæller mig om her, siger borgmesteren.