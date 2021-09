Se billedserie Hvedemarken ved Stevnsvej, syd for Karise, var klar til høst i starten af august. Alt tegnede til at høsten kunne nå i hus til tiden i år, men sådan skulle det ikke være. Regn i den allersidste uge gav forsinkelse. Foto: Kathrine Harvey

Send til din ven. X Artiklen: Bondemanden han har altid travlt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bondemanden han har altid travlt

Faxe - 02. september 2021 kl. 13:58 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Niels Jørgensen, driftsleder på Alslevgaard ved Karise, og hans makker Karsten Larsen var færdige med at høste 23. august.

- Det er gået jævnt godt, men vi plejer at ligge højere.Vi har før høstet 20-25 procent mere end vi har gjort i år, siger Niels Jørgensen.

Sådan er resultatet for mange danske landmænd i år, og årsagen kan være den tørkeperiode, der var i hele landet i begyndelsen af sommeren.

- Det kan have tvangsmodnet planterne og det kan have haft betydning for dem, der har sået tidligt og for de sorte aks, vi har fået på hvede mange steder. Vi skal have noget regn, ellers udvikler vores planter sig ikke ordenligt, men det er igen noget, vi ikke kan gardere os mod. Sådan er det at arbejde i naturen, siger han.

Udbyttet kunne altså have været bedre, men nu er høsten i hus og efterafgrøderne er kommet i jorden og vinterrapsen sået. Om 14 dage skal duoen på Alslevgaard til at så hvede.

Straffet på gødningen

Efterafgrøder er et af de virkemidler man bruger i landbruget til at mindske kvælstofudvaskningen i jorden.

Hvert år fastsætter et såkaldt normudvalg den økonomisk optimale kvælstofnorm for landbruget. Landbrugsstyrelsen fastsætter herudfra, hvor meget gødning den enkelte afgrøde må tilføres: kvælstofkvoter.

Det er så op til den enkelte landmand at overholde disse kvoter, og det er ikke altid lige til. Det kan blandt andet få konsekvenser, hvis man ikke få høstet i tide il at få efterafgrøderne i jorden. Det er der nemlig fastsat datoer for.

Niels Jørgensen og Karsten Larsen var igen i år for sent ude med den sidste høstdag.

- Hvis ikke vi skulle have træk i kvælstofkvoten, så skulle vi have sået vores efterafgrøder senest 20. august. Vi kunne først høste det sidste 23. august og så efterafrgøder 24. august, og det betyder nu, at vi bliver trukket 15 kilo kvælstof pr. hektar efterafgrøde pr. dag, som vi har overskreddet fristen. Det betyder for eksempel, at hvis jeg skal have 25 hektar efterafgrøder og planter dem mellem 21. og 24. august, så bliver jeg trukket 375 kilo kvælstof. Det vil sige, at min kvote til næste sæson bliver sat ned med 375 kg pr. hektar. De 375 kio kan jeg vælge at fordele ud på noget af mit markareal eller fordele det ud på det hele. 375 kilo kvælstof svarer til gødning til for eksempel tre hektar vårbyg eller til at fordele 1,5 kilo kvælstof pr. hektar ud på på hele mit markareal. Det er nogle mærkelige regler, og de færreste landmænd kan overholde datoerne. De sidste 16 år har vi kun fem gange været færdige med at høste, så vi kunne så efterafgrøder inden 20. august, siger Niels Jørgensen.

Gror den nok?

Herefter kommer der også nogle gange kontrol af, om efterafgrøden følger det diagram for vækst, man har fastsat i ministeriet inden forskellige skæringsdatoer.

For eksempel skal 15 procent af marken med afgrøde ifølge lovgivningen være dækket af spirende efterafgrøde mellem 11. og 14. september, hvis man som Niels Jørgensen har sået efterafgrøder efter 20. august.

Hvis man har sået efter 24. august, så er der ikke noget krav til, hvor meget efterafgrøderne er vokset, når man kontrollerer mellem 11.-14. september, men først efter 15. september. Hvis ikke der er de 15 procents dækning, når Landbrugsstyrelsen kommer på inspektion, så skal marken ryddes.

- Så hvis man for eksempel har sået to hektar efterafgrøde til tiden og inspektøren kommer ud 11. september og der er ikke dækning nok på fx. en halv hektar af marken, så bliver den del underkendt. Og det kan altså ske, selv om landmanden har gjort alt hvad han kunne for at passe og pleje afgrøden. Derfor går vi med livrem og seler og sår altid lidt flere efterafgrøder, end vi behøver, så vi har råd til tab, for ellers koster et tab os igen på kvælstofkvoten til næste sæson, siger Niels Jørgensen.

Han fortæller, at han fik inspektionsbesøg på markerne sidste år. Alle arealer blev godkendt, men han er vidende om, at to marker på Stevns blev underkendt.

Hvad kan du gøre for at kunne overholde fristerne?

- Tja, man kan jo høste den mark først, som der skal efterafgrøder i. Men man skal gøre op med sig selv, om man vil høste almindeligt korn eller kvalitetskorn først. Brødkorn eller såsæd eller matbyg. Jeg valgte at høste kvalitetskornet først, for jeg satsede på, at vi ingen regn her til sidst, men det fik vi jo så i uge 33, hvor vi måtte holde stille. Men sådan er gamet også. Jeg har da set, at der stadig står hvedemarker andre steder i Karise og ude ved Dalby, så vi er jo ikke de eneste, der har måtte høste sent igen i år, siger Niels Jørgensen.

Et uforudsigeligt erhverv

- Der mangler bare otte høstdage mere, før høsten er i hus, konstaterede Niels Jørgensen, driftsleder på Alslevgaard, da avisen besøgte ham en overskyet dag i begyndelsen af august.

De seneste uger havde mejetærskeren kørt i døgndrift på de 255 hektar marker, der omkranser Alslevgaard. Men den kan kun køre de dage, hvor det er tørt nok i vejret til at høste. Luftfugtigheden skal helst været nede under 60 og fugtigheden på kornet, der høstes skal helst være under 15 procent.

- Det er ikke helt optimalt høstvejr endnu, konstaterede Niels Jørgensen efter at have konsulteret måleren, som står et sted ude i marken og afslører fugtighed.

Karsten Larsen gav ham ret.

Mens vi venter på, at solen skal have brændt noget af fugten væk, så får avisens udsendte en guidet tur.

Karsten Larsen og Niels Jørgensen er ansat til at passe markerne og bygningerne.

Altid tusind ting at gøre

Når ikke det er høsttid, så går tiden for de to flittige arbejdsmænd med at vedligeholde den store bygningsmasse, der er på gården.

- Vi har faktisk haft alle de hvide og røde stålplader mellem hænderne. Det er os, der har skiftet dem alle ud i løbet af årene. Der er mange stålskruer i, kan jeg fortælle, siger Karsten Larsen, og byder indenfor »på kontoret« i den ene bygning.

Rundturen fortsætter til både tørrehallen, hvor der i øjeblikket ligger fnugget rødsvingel til tørre, og henne i kornhallen ligger gårsdagens høst af hvede. Mængden er fin. Kvaliteten er en helt anden sag.

- Der er simpelthen gået svamp i dele af vores hvedemarker. Det er en svamp, der egentlig bor i jorden, og man aner ikke, hvorfor den pludselig går i hveden. Men den forhindrer altså hvedekimen i at udvikle sig, som den skal. Resultatet er, at kornet slet ikke kommer i nærheden af den størrelse, den skal have. Det er rigtig kedeligt, siger Niels Jørgensen og viser forskellen på den flotte veludviklede hvede og den indskrumpede svampeinficerede.

Solen bryder først rigtig igennem, så duoen kan komme i marken klokken 11.00.

Men så kører Karsten også hurtigt sin traktor og Niels sin mejetærsker i stilling på hvedemarken ved Stevnsvej.

- Jeg har hygget mig lidt i vinters, fortæller Niels Jørgensen inde i førerhuset, mens mejetærskeren æder sig igennem kornet.

- Jeg har kortlagt de ruter, vi skal køre, sådan så mejetærskeren kan genkende ruterne. Det gjorde jeg i bidende kulde på min atv, én bid mark ad gangen. Vi har altid gang i noget, også om vinteren, slutter han.