Børnehave ramt af smitsom mutation

Lederen af daginstitutionen, Louise Lund, valgte derfor søndag at lukke børnehavedelen ned fra mandag morgen, efter et enkelt barn var konstateret smittet med coronavirus.

Det skriver TV2 ØST.

Efterfølgende er er fire personaler og yderligere tre børn blevet konstateret smittet med en muteret coronavariant, som er mere smitsom.

Et barn i vuggestuen har også vist symptomer på coronavirus.

- Vi ved, at det er en muteret variant. Vi kan ikke vide, om det er den britiske, eller en anden form, men det er en mere smitsom variant, fortæller Louise Lund til TV2 ØST.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed betegnes det som et decideret udbrud, fordi mere end fem er smittede. Og det er ikke sikkert, det stopper her.