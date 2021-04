Børn og Dyr aflyses i år

Hun er sammen med Maria Juul Pedersen formand for Børn og Dyr på Bregentved, som altså nu for andet år i træk bliver aflyst på grund af corona-situationen.

- Min tilgang var ellers, at nu knoklede vi på for at få gennemført dyrskuet i år. Især fordi vi var nødt til at aflyse sidste år. Men der er for mange spørgsmål, vi ikke kan få svar på endnu, derfor trækker vi håndbremsen nu, tilføjer hun.