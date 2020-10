Artiklen: Bøde for at råbe af politiet

En politipatrulje standsede tirsdag klokken 14.22 en 49-årig mand på Vestre Ringvej i Haslev. Manden havde ikke kørekort, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.

En passager i bilen - en 24-årig mand fra Køge - blev vred over politiets indblanding, råbte op og smed bilnøglerne væk.

For at få ro på stedet blev den 24-årige anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, men han faldt hurtigt til ro igen og blev løsladt kort efter.