Blomsternes ballerina i fuldt flor

- Jeg har læst, at det er sundt med havearbejde. Normalt så veksler jeg mellem at strikke også tager jeg lige en times tid i haven. Nogle mennesker samler på frimærker eller spiller golf, jeg går herhjemme og vander planter, siger hun med et smil.

Nu er hun selv ved at give de grønne fingre videre til næste generation, specielt et af børnebørnene er interesseret.

- Mit barnebarn på 10 år kan godt lide at plukke en buket blomster, og vil gerne have planter, men det skal helst være nogen, der er lidt nemme, forklarer hun.

- Bliver det under 5 grader, så tænder jeg et varmeapparat i udestuen.

- Fordelen ved Fuchsiaerne er, at dræbersneglene ikke kan lide dem. De bliver simpelthen ikke ædt af dræbersneglene, siger hun med et grin.

Hvis man gerne vil se Birthe Jensens have, så kan man tage til åbent hus på søndag den 26. juli. Her holder medlemmer af Dansk Fuchsia Selskab åben have landet over. Adressen til Birthe Jensens have er Rørdalen 14, 4650 Haslev. Man behøver ikke at tilmelde sig, man kigger bare forbi. Haven er åben mellem klokken 10-17.