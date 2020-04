Se billedserie Sig det med blomster: Hvid lisianthus, lang grøn karse, pink ranunkel, grøn viburnum, lyserød hebe, blå tidsel eller mandstro, hvid kamille og stjerneskærm er der kommet i forårs-påskebuketten fra Ting og Blomst i Karise, der er bundet af indehaver Diana Nielsen (tv) og Line Houlind. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Blomsterforretningen er i fuldt flor

Faxe - 11. april 2020 kl. 13:51 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Intet er helt som det plejer at være.

Heller ikke hos blomsterforretningen Ting og Blomst i Karise, hvor der lige nu langes påskebuketter med gule roser, gyldenris og ranunkler over disken.

- Siden Danmark blev lukket ned midt i marts, har vi haft fuldt drøn på ordrene. Dobbelt så mange ordrer som vi plejer på denne tid af året. Vi er meget glade for at kunne forbinde danskerne, når nu vi skal være adskilte her i coronakrisen. Og her i påsken har vi fire-fem gange mere at lave end normalt, siger Diana Nielsen, der er indehaver af Ting og Blomst.

- Vi sørger selvfølgelig for, at blomsterne bliver sikkert leveret uden for døren, og vi følger myndighedernes anvisninger, så ingen er udsat i denne særlige tid, hvor vi må se hinanden med vores moderne teknologi, som Facetime, siger hun, imens kollegaen Line Houlind hjælper med at finde de helt rigtige ting frem til en stor forårs-påskebuket:

Hvid lisianthus, lang grøn karse, pink ranunkel, grøn viburnum, lyserød hebe, blå tidsel eller mandstro, hvid kamille og stjerneskærm. Mindre kan ikke gøre det.

- Det er blevet sådan en markbuket, grøftekants- og haveagtigt. Det kan jeg godt lide, siger Diana Nielsen, imens hun binder båndet fast omkring den imponerende buket.

- Følg dronningens opfordring og giv blomster til alle dem, vi har kær. Så vi kan få lidt glæde spredt rundt omkring. Det trænger vi til, siger hun og fortæller, at nogle af dem, der ikke kan komme besøg hos deres ældre slægtninge, også har fundet på at sende påskebuketter ud med et kort, der er skrevet som et gækkebrev.

- En skrev fx, Kære Mormor, mit navn det står med prikker. Det kan måske godt gøres lidt sværere at gættete, siger Diana Nielsen og ler igen, varmt og hjerteligt.

Der holdes i den helt særlige situation åbent alle påskedagene fra klokken 10 til 13, dog ikke mandag.

- Det er en helt særlig situation, vi er i, og vores blomsterhandlere er glade for at kunne være et bindeled mellem adskilte danskere, både de raske og dem, der er i en sårbar situation, siger Søren Flemming Larsen, der er administrerende direktør for Interflora, som Ting og Blomst er en del af sammen med 330 andre blomsterhandlere over hele landet.