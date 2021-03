Nu bliver der opsat et mobilt testcenter, så alle - både lokale og besøgende til Camp Adventure - kan blive testet for corona.Foto: Thomas Olsen

Bliv testet hos Camp Adventure

Faxe - 27. marts 2021 kl. 18:07 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Fra lørdag og frem til anden påskedag kan man blive kviktestet af en mobil testenhed hos Camp Adventure.

Når man besøger Camp Adventure har man tidligere kunnet få foretaget kviktest flere forskellige steder i kommunen, men nu bliver det endnu lettere for besøgende til Skovtårnet og klatreparken.

Falck opsætter nemlig en mobil testenhed på parkeringspladsen hos Camp Adventure, og dermed kan man blive testet på vej ind i parken.

- Vi har henvendt os til Region Sjælland, fordi vi synes, det var oplagt, at man havde testmuligheder herude, ligesom man har det i Tivoli og Zoo og for at bakke op om regionens kulturinstitutioner. De har heldigvis været super gode til at sætte det i værk, og det betyder at testcenteret har åbent fra på lørdag den 27. marts og frem til anden påskedag den 5. april, fortæller driftsdirektør i Camp Adventure, Karsten Baagø.

Han understreger også, at tilbuddet om at blive kviktestet ikke kun gælder for besøgende hos Camp Adventure, men at alle kan komme forbi.

- Testcenteret er tilgængeligt for både gæster og lokalbefolkningen, og testenheden kommer til at holde ved de første parkeringspladser. Har man allerede en test, kan man bare køre forbi, og skal man testes kører man ind på pladsen, og hvis man ikke skal ind i parken, får man selvfølgelig en billet, så man kan komme ud, uden at skulle betale for parkering, siger Karsten Baagø, der håber, at det mobile testcenter kan være med til at styrke smitteopsporingnen i hele området.

Camp Adventure opfordrer deres gæster til at komme i god tid, så de kan nå at blive testet, inden de har billet til Skovtårnet, men kommer der uventet kø, så kan Camp Adventure godt rykke tidspunktet på billetten.

Den mobile testenhed på Camp Adventure har åben alle dage fra klokken 9 til 17, og man skal medbringe sit sygesikringskort. Hvis man er turist og ikke dansk statsborger, kan skal man bare medbringe sit pas.

Camp Adventure har desuden taget de første skridt mod, at coronapas bliver et adgangskrav, og der er opsat accesspoints til gratis wifi, så folk kan få informationerne frem i appen, og Karsten Baagø glæder sig over, at det nu er slut med at sende gæster ud for at få foretaget en test et andet sted.