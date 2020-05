Bliv en del af Faxe Musikskole

Se billedserie Fællesskabet er en vigtig del af Faxe Musikskole, men coronakrisen har sat en stopper for de store fællesarrangementer.Foto: Nikolaj Rasch Skou

Faxe - 23. maj 2020 kl. 06:48 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark begynder i disse tider så småt at vende tilbage til en eller anden form for normal virkelighed, og for Faxe Musikskole er det gode nyheder.

Musikskolen har nemlig også været ramt af nedlukning, og når man skal oprette nye hold, så er det vigtigt at vide, hvilke aktiviteter man kan tilbyde de kommende elever.

- Det ser heldigvis ud til, at udmeldingerne fra regeringen gør, at vi snart kan få gang i musikskolen igen. Corona skal ikke have lov til at lukke alle vores fede aktiviteter ned, og vi er forsigtige i forhold til hygiejne og rengøring, så man kan roligt melde sig til, siger Svend Pedersen, der er leder på Faxe Musikskole.

Ny form for undervisning Han og skolens øvrige personale er gået igennem et forår med et hav af aflysninger, hvilket blandt andet er gået ud over FM-festivalen, som ellers plejer at være et af højdepunkterne på sæsonen.

- Vi har måttet lægge temmelig meget ned, men medarbejderne har virkelig været gode til at finde på løsninger. Solo-undervisningen har blandt andet fortsat online, og det har været en slags produktudvikling, der betyder, at elever, der skal på efterskole, for fremtiden kan få onlineundervisning, mens de er af sted, så de kan holde musikken ved lige, fortæller Svend Pedersen.

Han fortæller i øvrigt, at de elever, der har været henvist til onlineundervisning, har fået aflyst deres sidste to ugers undervisning i maj. I stedet bliver der undervisning to uger i juni, hvor der med de nye regler fra staten bliver mulighed for at mødes, så eleverne kan få sagt ordentligt goddag og farvel til hinanden og til skolens personale.

Forlænget tilmelding Svend Pedersen håber på, at børn og unge, der har lyst til at lære at spille et instrument eller synge, eller unge, som godt kunne tænke sig at udvikle deres evner med henblik på en videregående uddannelse indenfor musikken, vil melde sig til.

Musikskolen har nemlig måske ikke så overraskende oplevet et fald i tilmeldingerne, og derfor har man forlænget tilmeldingsperioden, så alle interesserede stadig kan nå at melde sig til.

- Vi er i fuld gang, men det er klart, at tilmeldingen er ikke helt som den plejer, og derfor har vi også udvidet tilmeldingsperioden, så vi kan give plads til dem, der gerne vil være en del af musikskolen, fortæller Svend Pedersen.

Han fortæller, at man altid kan tilmelde sig, men skolen bliver nødt til at have noget at planlægge sæsonen ud fra, og derfor opfordrer skolen til at man tilmelder sig inden 1. juni.

- Man kan sagtens tilmelde sig senere, men efter 1. juni kan vi bare ikke garantere, at man får en plads, lyder det fra musikskolelederen.

Hvis man er interesseret i skolens aktiviteter, kan man kontakte skolen på musikskolen@faxekommune.dk eller telefon 5620 3820 mandag til torsdag 10-11 og 13-15. Man kan også læse mere og tilmelde sig på Musikskolens hjemmeside faxemusikskole.dk.