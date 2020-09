Det tog de indsatte brandstyrker godt to timer at få bugt med flammerne. Foto: Lars Ole Andersen / Media Næstved

Blæst gav langvarig slukning af markbrand

- Branden opstod på grund af haveaffaldsafbrænding, og vinden gjorde, at vi fik behov for assistance fra brandstationerne i både Haslev og Faxe. Der gik et par timer med slukningen, som er fortsat med efterslukning her indtil fredag formiddag, siger indsatsleder Peter Liebst Rasmussen fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.