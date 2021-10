Blæsere i skarp træning

Mange forskellige genrer

Musikken kommer til at bestå både af filmmusik, danske og udenlandske evergreens, pop og marchmusik, blandt andet Faxe Marchen som dirigent ved den Kgl. danske Livgarde, David M.A.P. Palmquist, skrev specielt til Faxe Blæserne for to år siden. Flere af numrene trækker desuden paralleller til nogle af de begivenheder, der måtte aflyses sidste år på grund af nedlukningen. Faxe Blæserne skulle f.eks. have været med til at markere både 100 året for genforeningen og 75 året for Danmarks befrielse.