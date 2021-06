Se billedserie Med sikker hånd, både af kranføreren og møllebyggeren, blev første vinge sat på plads. Foto: Torkild Svane Kraft

Blåbæk Mølle fik nye vinger i fredags

Faxe - 16. juni 2021

Et af Faxes smukke vartegn, Blåbæk Mølle, har gennemgået en omfattende renovering med blandt andet nye møllevinger.

Et vartegn for Faxe og omegn, Blåbæk Mølle, fik nye vinger i fredags - og når arbejdet er færdigt, her i denne uge, vil møllevingerne kunne dreje rundt.

Blåbæk Mølle hører under Rosendal, mens vandmøllen, lige ved siden af, ejes ef Lisbeth og Steen Nielsen - og det er faktisk kun fire steder i kongeriget, at en vindmølle og en vandmølle ligger lige ved siden af hinanden.

Blåbæk Mølle er opført i 1828 som aflastning for Blåbæk Vandmølle, og er lige siden løbende blevet renoveret. Den var oprindeligt beklædt med stråtag, men i 1872 fik den spånbeklædning, hvilket var mere hensigtsmæssigt af hensyn til brandfare.

Siden Hans Michael Jeb­sen overtog Rosendal Gods i 1999 er vindmøllen blevet renoveret flere gange - og nu var det altså tid at skifte møllevingerne, der sidst blev skiftet i 1993 og 94.

Det er AKJ Totalbyg i Grevinge, med møllebygger Michael Jensen i spidsen, der har bygget møllevingerne, der hver vejer i omegnen af 1.200 kilo. Tømrerarbejdet er udført af Tømrermester Madsen.

Bjørnen er udskiftet Sammen med den nuværende udskiftning af møllevingerne, er der også inde i møllehatten foregået ting og sager. ,,Bjørnen", som består af en kæmpemæssig egetræsklods, hvorpå vingeakslen lægger af på, er udskiftet. Det var mindre rådskader, som gjorde at den måtte udskiftes.

,,Persen" som udgør hathjulets (placeret på vingeakslen) bremse har også fået en tilpasning og justering, så møllevingerne for fremtiden kan køre uhindret rundt. I gamle dage var det vigtigt at persen ikke skabte friktion på hathjulet (træ mod træ), da dette kunne forårsage en overophedning af træværket, skabe gløder og i værste tilfælde starte en brand i møllen.

Stor investering En vinge koster cirka en halv million kroner, så med to vinger, og den indvendige renovering, er det et betydeligt beløb der er investeret i Blåbæk Mølle.

Hvor meget den samlede pris løber op på, vil Søren Sundø, der er inspektør i Stenbjerg Ejendomme, ikke oplyse, men han påpeger at Blåbæk Mølle er fredet, og at man dermed kan få offentlige tilskud til renoveringer, men der er ikke tvivl om at Jebsen/Stenbjerg Ejendomme har brugt et betydeligt beløb på renoveringen.

Signal for Prins Henrik Med møllevinger kan man også signalere forskellige begivenheder. Det gjorde Blåbæk Mølle ved Prins Henriks bisættelse. Her stod vingerne som et kors først på dagen, og da bisættelsen var overstået, blev vingerne sat i et kryds.

En fin gestus til Prins Henrik, der gennem rigtig mange år er kommet på Rosendal - både efter Jebsens overtagelse og mens Ditlev Knuth-Winterfeldt ejede godset.

Årshjul - Det er ikke meningen at møllen skal kunne male mel, men blot stå som en landskabelig skulptur som behager øjet og stille nysgerrigheden for lokale, som for forbipasserende turister, med mulighed for at give publikum en oplevelse af den tid der var engang, fortæller Søren Sundø.

Møllernes vinger vil én gang om måneden blive drejet ½ omgang, med fokus på længst levetid på møllevingerne, da de øverste vinger, ellers altid vil være mest udsat for vejr og vind. Møllevinger har en gennemsnitlig levealder på ca. 25 år.

Det vil også kunne opleves at der vil blive signaleret med vingerne, som der blev gjort i gamle dage. Møllevingerne blev i gamle dage anvendt til signalering - især på landet, når møllevingerne ikke arbejdede. Her blev de låst i en position hvor de så betød et eller andet.

Det betyder signalerne Kort pause/sorg: Møllevingen står med den ene ende til bakken (i kors).

Længere arbejdspause og helligdage: Møllevinger står i saks.

Reparation af møllen: Møllevingen til højre hjørne.

,,Tiggerstilling", manglende kunder: Møllevingen til venstre hjørne.