Bjarke Krebs Arnbo har modtaget Håndværkerforeningen Københavns sølvmedalje for en særligt veludført svendeprøve. Medaljen blev overrakt af Håndværkerforeningen Københavns formand, Per Vangekjær. Kongehuset, som normalt altid deltager i ceremonien, var på grund af coronarestriktionerne repræsenteret ved et billede af dronning Margrethe. Foto: Henrik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Bjarke Krebs Arnbo hyldes for sit håndværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bjarke Krebs Arnbo hyldes for sit håndværk

Faxe - 06. november 2020 kl. 15:09 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

VVS'eren Bjarke Krebs Arnbo er hædret som en af de dygtigste nyuddannede håndværkere.

29-årige Bjarke Krebs Arnbo fra Haslev er en af de dygtigste nyuddannede håndværkere i 2020.

Han er netop blevet hædret med en fornem sølvmedalje for en særligt veludført svendeprøve.

Det skete 3. november ved en ceremoni i Moltkes Palæ i København, hvor Håndværkerforeningen Københavns formand, Per Vangekjær, overrakte medaljen og et diplom.

- Man skal både have hovedet og hænderne skruet godt på for at være håndværker, siger Bjarke Krebs Arnbo, der er uddannet som VVS'er fra EUC Sjælland og udlært ved John Jensen VVS A/S i Hedehusene.

- Jeg havde den ambition, at jeg gerne ville modtage en medalje, når jeg var færdig, så jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Jeg er stolt og glad, men jeg er meget ked af, at min morfar ikke kunne komme med til ceremonien, siger Bjarke Krebs Arnbo.

Kongehuset udeblev

Håndværkerforeningens medaljefest plejer at blive holdt på Københavns Rådhus, og Kongehuset har siden 1927 overværet ceremonien.

Men som følge af Covid-19 fik medaljemodtagerne i år overrakt deres medalje ved en reduceret ceremoni, hvor de skulle komme uden ledsagere, for at sikre at der på intet tidspunkt var flere end 10 personer tilstede.

Dedikation og flid

Bjarke Krebs Arnbo afsluttede sin svendeprøve med en stribe 12-taller og er i dag fastansat ved John Jensen VVS A/S.

- Bjarke lægger et kæmpe engagement i sit arbejde og sætter meget store krav til sig selv. Han har fået fantastiske karakterer i skolen og også udvist store evner i sin lærlingetid. Han er meget dedikeret, pligtopfyldende og ansvarsfuld og ikke mindst hurtig til at sætte sig ind i nye ting, siger Gitta Kristensen, der er HR-chef hos John Jensen VVS A/S.

Exceptionel indsats

Medaljeuddelingen ved Håndværkerforeningen i København er en 153 år gammel tradition, hvor man siden 1867 har overrakt enten en sølv- eller bronzemedalje som symbol på en særdeles veludført svendeprøve.

Og dengang som nu er målet at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse:

- Danmark har et kæmpe behov for dygtige håndværkere. Og her har vi en gruppe af unge, der ikke bare har taget den slagne vej. De har valgt en exceptionel vej, og det har de gjort exceptionelt godt - de har taget Danmarks fremtid i deres hænder. Det er dét, vi fejrer med medaljeuddelingen, siger Christoffer Susé, der er administrerende direktør i Håndværkerforeningen København.