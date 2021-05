Der er meget nyt at skulle holde styr på med afstandskrav, forsamlingsloft og krav om mundbind og coronapas, men Jesper Larsen, der forpagter Haslev Bio, som han sidder i de røde sæder i, glæder sig til at kunne byde indenfor igen. Foto: Kathrine Harvey

Biografejer: - Det er nye tider

Haslev / Faxe: Biografen Kanten og Haslev bio glæder sig til at tage imod gæster igen. De har været helt lukkede fra 9. december og åbner først igen nu i dag. Under overskriften »Biografturen fra på torsdag« skriver Biografen Kanten følgende på sin Facebook-side om genåbningen:

»Det kommer til at minde meget om forholdene vi husker fra december. Hvis du ligesom os står på spring for at planlægge din næste filmoplevelse i biografmørket, så læs her hvad du bør vide på forhånd: Medbring gyldigt coronapas (læs evt. mere om coronapas på vores hjemmeside). Husk mundbind (må tages af når du sidder i caféen/i biografsædet). Der vil være et tomt sæde mellem grupper/husstande i salen. Vores kapacitet er stadig begrænset, så vi kan sikre god plads i foyerarealerne og holder god afstand i kø til kiosk og sale. Vi glæder os til at byde dig velkommen i biografen, lige om lidt!«

Biografen Kantens og Haslev Bios program for åbningsdagen forefindes under tid og sted på den foregående side.