Se billedserie Robert Spring Ehlers har netop udgiver digtsamlingen ?Ramt af lyset?. Foto: Torkild Svane Kraft

Billedkunstner og forfatter udgiver digtsamling

Faxe - 16. juni 2021 kl. 11:05 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

I et lillebitte hus ude på Feddet bor Robert Spring Ehlers. Haven er vildtvoksende for der skal være plads til bier og insekter. Indenfor er der lavt til loftet, men man føler sig straks godt tilpas. Her er rart at være.

Fra pladepilleren, jo det er fra sådan en, lyder der behagelig musik. Bøger og malerier præger den lavloftede stue. Malerier man er nødt til at kigge nærmere på - og mærke på, alt imens Robert maler kaffebønner, så avisens udsendte kan bydes på en kop kaffe.

Malerierne er meget specielle. Flere af dem er ,,bygget" op omkring kadavere af fugle, som Robert har fundet på sine vandreture, og dermed givet dem et evigt liv. Et liv der giver anledning til refleksioner på flere forskellige planer.

Og det samme kan man sige om den digtsamling han netop har udgivet på forlaget Mellemgaard. ,,Ramt af lyset" hedder digtsamlingen. Og har man det lidt svært med digte, så burde man måske læse Robert S. Ehlers digtsamling, for digtene er skrevet så de er til at forstå. Det er små digte alle kan relatere sig til. Digte som sætter tanker i gang.

- Der er tale om prosa-lyrik. Jeg prøver at formidle tanker og følelser. Jeg forsøger at beskriver det ubeskrivelige og helst så man kommer til at lege med sin hjerne, fortæller forfatteren.

Robert Spring Ehlers er 53 år gammel. Han er opvokset i Næstved, men tog til Aarhus da han var helt ung. Her begyndte han at male, og tog også her fat på det skrevne ord - dog mest i artikelform.

Langt væk - men ikke når vi bor her

Efter en periode i Aarhus flyttede Robert til København, men han blev træt af det hurtige flygtige liv i hovedstaden. Han ville leve et mere stille liv, og gode bekendte gjorde ham opmærksom på, at der var et ledigt hus på Feddet.Så en dag i 2013 flyttede han ind i det lille lavloftede hus.

- Det er godt nok langt væk, tænkte jeg, lige da jeg var flyttet ind - men det er det jo ikke, når man bor her, siger Robert underfundigt.

Nu nyder han tilværelsen på Feddet. Selv om huset er lille, så har han alt hvad han har behov for, og så holder han meget af at gå lange ture. Det er en lise for sjælen.

Derfor er det nok ikke så overraskende at Robert Ehlers udgiver bogen ,,Naturbad" til august - en bog der fortæller hvordan naturen kan hjælpe os til et bedre liv - og desuden arbejder han lige nu på en bog med arbejdstitlen ,,At leve langsomt".

Men det er ikke de eneste bøger Robert Spring Ehlers står bag. Han har også skrevet ,,Grøn terapi" og ,,Kunsten at leve" - hvoraf den ene er oversat til engelsk.

De to bøger handler om psykoterapi, men fortalt på almindeligt dansk så alle kan være med. Bøgerne er skrevet efter mange og lange samtaler med psykoterapeuterne David Br Camacho og Sanne Rimpler.

Digtsamlingen ,,Ramt af lyset" kan købes hos forlaget Mellemgaard, ligesom den, og de andre bøger, også kan købes på saxo.dk, og mon ikke også boghandleren kan skaffe bøgerne hjem.

Vi du vide mere om Robert Spring Ehlers, kan du finde ham på Facebook og Instagram.