Se billedserie Foto: Morten Chas Overgaard

Billeder og Video: Hjertet åbnede på efterskolen

Faxe - 09. maj 2018 kl. 17:32 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne på Waldemarsbo Efterskole har fået nye rammer, der udover et nyt køkken og en nyn spiseal også inkluderer et »hjerterum«. Onsdag var borgmester Ole Vive forbi for at klippe snoren til de nye lokaler.

- Jeg har aldrig selv gået på efterskole, men da jeg var værnepligtig i militæret sagde min kaptajn til mig: »Du kan dobbelt så meget, som du selv tror, og ti gange så meget, som din mor tror, og den sandhed, tror jeg også, gælder for jer, sagde Ole Vive.

- Hjerterum er noget, man har, og ikke noget, man bygger, men efterskole-tanken lægger op til vide rammer med plads til de fleste, og derfor er vi også glade for, at vi har fået tilsvarende rammer, lød det fra skolens bestyrelsesformand Claus Nielsen, der samtidig takkede forstander Tine Engell Kjøller for hendes utrættelige arbejde i forbindelse med det store byggeprojekt.

Det var dog ikke kun taler, der var fundet plads til ved åbningsfesten. Til en festdag på en efterskole skal der nemlig også noget underholdning til for de unge, og den blev skarpt leveret af freestylerapperen Pede B.

- Hvis der står nogen og tænker, at det lyder farligt, så tag den med ro. Freestylerap er bare et fint ord for at være rigtig dårligt forberedt, grinede Pede B, og gik på bedste freestyle-facon i gang med at opsummere de flotte taler, selvfølgelig tilsat et lækkert hip hop-beat.

I hjerterummet havde årets vinder af Den Store Bagedyst, Andrea Søllested, dækket op med en kreation, der afspejlede det nye hjerterum, og samtidig kunne få selv den mest kræsne efterskoleelev til at spærre øjnene op. Og at dømme efter de unge menneskers ansigter, var der vist også et par stykker, der kom til at gå to gange.

Under artiklen kan du se Pede B freestyle-rappe til åbningsfesten.

Artiklen her bringes også i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og i Sjællandske Næstved fredag den 11. maj.

