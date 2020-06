Se billedserie Normalt tager eleverne selv maden. Men for at øge hygiejnen udleverer køkkenpersonalet maden. Foto: Nadia Pedersen

Billeder: Efterskolen er i gang efter genåbningen

Eleven Lukas Alsing er tilbage på Karise Efterskole, men lykken varer kort for om halvanden uge er der sommerferie.

Faxe - 10. juni 2020 kl. 18:00 Af Nadia Pedersen

- Det har været rart at komme tilbage og se vennerne. Det har været lidt mærkeligt ikke at se hinanden, fortæller efterskoleeleven Lukas Alsing om at være tilbage på Karise Efterskole. Eleverne fik lov at komme tilbage på skolen søndag den 24. maj. Nu to uger efter genåbningen er det de nye retningslinjer, der er mest irriterende, mener 17-årige Lukas.

- Det er alle reglerne, og det at man ikke må gå ind på hinandens værelser, forklarer han. Selvom han mest af alt er glad for at være tilbage på efterskolen igen.

En ny hverdag på skolen Hverdagen har selvfølgelig været lidt anderledes efter skolen er genåbnet.

- Vi er mere ude i undervisningen. Vi har opsat nogle friluftslejre udenfor, forklarer forstander for Karise Efterskole Troels Brandt.

Rundt om på efterskolens grund kan man se, at der er sat forskellige telte op, under disse står store langborde placeret.

- Det er til, når vi bliver ramt af den danske sommer, så kan vi sidde under dem, forklarer forstanderen.

En fjerdedel af efterskolen har løbende været på lejrskole i Holtug i en spejderhytte siden genåbningen for at øge afstanden mellem eleverne på skolen.

Forstander Troels Brandt ser det tvetydige i, at efterskolen nu er åbnet op med afstand.

- Det er et paradoks, at en efterskole, som lever af det sociale, skal holde afstand. Og for hele verdenssamfundet er det en ny situation, mener han.

Genstarten har været god Efterskolen huser 82 elever med særlige læringsforudsætninger, blandt andet unge med udviklingshæmning, autisme og læringsvanskeligheder. Man kunne derfor frygte at en genåbning ville blive svær, men det er ikke tilfældet.

- Det er gået overraskende godt. Det er selvfølgelig synd, at de ikke må hænge ud på værelserne, men det går godt med at overholde reglerne, forklarer lærer på skolen Iben Kristiansen.

Færre pligter Bevægelsesfriheden for eleverne er også ændret betydeligt for at mindske risikoen for coronasmitte.

- Vi må ikke gå ud og handle mere, i stedet har efterskolen lavet en kiosk, så kan man hver uge ønske, hvad man gerne vil have, der skal købes ind, fortæller Lukas Alsing.

Men det er ikke kun udenfor, der er ændringer. Det gælder også indenfor.

- Vi har også ændret retningen vi går i, så alle går samme vej rundt i spisesalen. De får nu også maden udleveret i stedet for at tage den selv. Spisesalen bliver også sprittet af efter brug og spærret af, forklarer forstanderen.

Selvom skolen arbejder for at danne eleverne. Har efterskolen derfor været nødt til at minimere elevernes pligter for at øge hygiejnen.

- Det vi plejer at have af opvasketjanser og pligter, hvor eleverne plejer at hjælpe med at tørre borde af, det skal de ikke for tiden. Vi er også mere opmærksomme på, at de kommer i bad, fortæller Iben Kristiansen.

Allerede sommerferie Selvom eleverne har vænnet sig til den nye virkelighed, går hele efterskolen på ferie om halvanden uge.

- Det har været godt at få rundet efterskoleåret ordentlig af med eleverne. Vi er lidt gået på sommerferie, når nu der er så kort tid tilbage, forklarer hun.

Afslutningen i næste uge bliver holdt i fire hold, så der ikke kommer til at være for mange mennesker på en gang. Men det bliver ikke en afslutning for Lukas. Han har selv været så glad for at gå på efterskolen, at han skal gå på efterskolen et år mere.

- Jeg skal være her et år til, for at få det hele med, fortæller han om det afbrudte efterskoleår.