Biljagt med politiet i hælene

Da politiet gjorde tegn til, at bilen skulle standse, valgte chaufføren i stedet at gasse op og køre væk fra stedet. Politiet fulgte efter, og ved Themstrupstien valgte føreren at køre ind til siden og fortsætte flugten til fods.

En af betjentene løb efter ham, og føreren valgte kort efter at indstille flugten. Da politiet fik undersøgt manden nærmere, viste det sig, at manden - der var 22 år og fra Haslev - ikke havde noget kørekort.

Desuden havde han 1,5 gram kokain og 6,5 gram hash på sig, og han blev derfor anholdt og sigtet for både at overtræde loven om euforiserende stoffer og for at køre uden kørekort.

Herudover blev bilens ejer sigtet for at overlade sin bil til en person, der ikke havde kørekort.