En fotofælde er kun en fælde, hvis man kører for stærkt. Ellers er det bare fint fotoudstyr i en kassevogn. Foto: Anne Wandahl

Bilister pudsede glorien i Terslev

Politiets ATK-vogne bliver ofte beskyldt for at være rene pengemaskiner, men politiet giver gang på gang samme råd til bilister, der vil undgå breve fra ordensmagten: Sænk farten.

Det råd er der åbenbart mange der har taget til sig, for da ATK-vognen var på tur fredag eftermiddag og aften, var der ikke mange fartsyndere at komme efter.

Faktisk kunne politiet efter at have målt 94 bilister på Terslev Bygade udskive lige nøjagtig nul bøder, og på Faxevej i Rønnede fik de 539 målte bilister kun politiets kamera til at blive udløst fire gange - dog uden klip til følge.