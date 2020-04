Bilbrand på rasteplads

Søndag eftermiddag ved 14-tiden gik en sølvgrå Opel i brand på rastepladsen Piberhus vest tæt ved Haslev. En manden sad i bilen sammen med sine børn. Daniel Fussing fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning var holdleder ved udrykningen, han fortæller, at bilen selvantændte.

- Han har holdt på parkeringspladsen for at slappe af, og lige pludselig gik der ild i bilen. Muligvis er det en kortslutning, der har ført til branden, bilen var jo slukket da det skete, forklarer Daniel Fussing.

- Der var heldigvis nogen der var hurtige, som så, at der kom røg op af bilen, så fik de vækket ham og fortalt, at der var noget galt med hans bil. Han fik hurtigt sine børn og ting ud af bilen, før bilen gik i brand, forklarer holdlederen.

- Vi kører ad bagvejen fra Charlottendal, ellers skal vi helt op til Herfølge og vende. Da vi kommer frem, brænder den forreste del af motoren. Men vi får hurtigt slukket bilen, den var ikke nået at blive så varm. Branden havde kun bredt sig til sæderne, så den var forholdsvis nem at slukke, forklarer han.

Holdlederen oplyser endvidere at brandmændene brugte et kvarters tid på at slukke branden, før de allerede var kørt videre igen.