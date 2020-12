Bibliotekerne og borgerservice vil være åbne 10 lørdage.

Biblioteker og borgerservice åbent 10 lørdage

Faxe - 16. december 2020 kl. 15:06 Af Anders Petri Kontakt redaktionen

For at spare i alt 143.000 kroner om året, blev det under budgetforhandlingerne foreslået, at Haslev Bibliotek og Borgerservice fremover skulle holde lukket om lørdagen. Byrådet protesterede dog og besluttede, at bibliotek og borgerservice skulle holde åbent et vist antal lørdage i løbet af året.

Politikerne afsatte 50.000 kroner til at holde lørdagsåben, og det har administrationen i Faxe Kommune regnet sig frem til giver mulig for, at bibliotek og borgerservice holder åbnet ti lørdage på et år.

Og det er nu lagt fast, at biblioteker og borgerservice i Haslev er holder åbent den første lørdag i måneden - dog ikke når den første lørdag falder på en helligdag, dagen efter nytår, påskelørdag eller 1. maj. I de tilfælde vil man holde åbent den efterfølgende lørdag.

De matematiske læsere vil hurtigt spotte, at man i to måneder alligevel må holde lukket alle lørdage. For med årets tolv måneder og ti mulige lørdage, må to måneder sidde over.

Politikerne i plan- og kulturudvalget har besluttet, at det bliver juli og august, der ikke holder åbent den første lørdag i måneden.

Det er administrationens forslag, at det bliver den første lørdag i måneden, Haslev Bibliotek og Borgerservice holder åbnet. Efter at have gransket besøgstallene har forvaltningen ikke fundet et klart mønster for, hvilke lørdage flest besøger biblioteket.

Derfor blev den første lørdag i måneden valgt, da det er let at huske. Der vil dog være åbent for eventuelle arrangementer på lørdage og søndage.

De 10 lørdage kommer i alt til at koste 75.000 kroner. De 50.000 dækker bibliotekets udgifter, mens de resterende 25.000 dækker borgerservices udgifter.