Betty og Peter Arendt får kulturprisen

Indstillingen blev skrevet i januar måned af Lone Holm Saraksen, og den 31. marts skulle Haslev Kirke have dannet rammen om tildelingen af Faxe Kommunes Kulturpris 2019.

Og nu ligger det endelig fast, at kulturprisen 2019 vil blive uddelt onsdag den 17. juni klokken 17 i Haslev Kirke, hvor dørene åbnes for den første koncert efter coronanedlukningen.

Koncerten varer kun 20 minutter og kommer til at bestå af først tre små stykker for obo og orgel, spillet af parrets datter Freja Arendt på obo og Peter Arendt på orgel.

Herefter synger Haslev Kirkes Ungdomskor, under Betty Arendts ledelse, en over 400 år gammel korsats, nemlig Palestrinas berømte »Sicut Cervus«, og så sluttes koncerten af med det store hit fra coronatiden »You'll never walk alone«.