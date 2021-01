Jannie og Allan Lou fra HjerteligeHilsner.dk lægger blomster og sætter et lys på et gravsted på Faxe Kirkegård

Bestil en smuk buket og få den leveret på kirkegården

Faxe - 13. januar 2021 kl. 11:13 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Vi kender det vist allesammen, det med at vi gerne vil lægge en smuk buket blomster på vores kæres gravsted, men ligger kirkegården langt væk, kan det ofte ikke lade sig gøre.

Det kender Jannie og Allan Lou fra Faxe alt til. De har familiemedlemmer der er kede af at de ikke kan komme på kirkegården, så ofte som de gerne vil. Og så kom de til at tænke på, at det problem er der sikkert mange der har, og at de kunne løse problemet, og sørge for et smukt gravsted.

De har derfor startet virksomheden HjerteligeHilsner.dk - og tilbyder en abonnementsordning, hvor de sørger for at der altid er smukke blomster på gravstedet. I første omgang tilbyder de deres service på hele Sjælland, men tanken er at HjerteligeHilsner.dk skal sprede sig til hele landet.

Hverken Jannie eller Allan har arbejdet med blomster før. Jannie læser til pædagog og Allan har en virksomhed der laver digitale løsninger for virksomheder, så de har allieret sig med en grossist, der laver buketterne for dem - men det er Jannie eller, nok primært, Allan Lou, der kører ud med buketterne og sørger for at den tager sig smuk ud på gravstedet.

Et abonnement koster 179 kr. og for de penge leverer HjerteligeHilsner.dk en smuk buket en gang om måneden, og Allan gør opmærksom på at der ikke er nogen binding - man kan når som helst opsige sit abonnement.

Hvis man ønsker lidt mere, er det også muligt. Med et Plus-abonnement får man udover buketten også billeddokumentation - og vælger man et Plus-Ekstra-abonnement får man en endnu flottere buket, et tændt lys på gravstedet og også billeddokumentation.

Du kan læse mere på siden www.HjerteligeHilsner.dk, eller du kan ringe på 7060 5862.