Tine og Ole Falk-Jensen viser deres lille landsted frem syd for Tågerup lørdag den 9. juni klokken 10 til 17.

Besøg flere åbne haver 9. og 10. juni

Faxe - 06. juni 2018 kl. 11:00 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haveselskabets medlemmer vil gerne dele deres store glæde over deres smukke haver med naboer og andre nysgerrige haveentusiaster. Derfor er mange af dem med i Havefestivalen i weekenden 9. og 10. juni, hvor havelågen i år er åben til ekstra mange steder.

I Kurt Jørgensens have på Villavej 17 i Bråby Stationsby, 4690 Haslev, kan man lørdag klokken 10 til 17 opleve urter og blomsterbede, et dejligt drivhus til hygge, samt lidt dyrkning af sommerblomster til haven. Der er også dværgracehøns og et regnbed med et anlæg til opsamling af regnvand til brug i drivhuset og haven.

Hos Janus Berg og Kåre Hansen nær Olstrup på Olstrupvej 34, 4690 Haslev, findes der et helt nyt og ganske anseeligt haveanlæg, der har været omtalte vidt og bredt efter guldmedaljen i Silvans Gør-Det-Selv-Mesterskaber.

Haven har farvestrålende blomsterbede, køkkenhave og hønsegård med høns, der lægger æg i alverdens flotte farver.

- Vi tænker meget i at være selvforsynende, både med grønsager, blomster, æg og på sigt også kylling. Vi har masser af planer for stedet, hvilket vi glædeligt vil fortælle om eller høre jeres ideer til. Til næste år har vi planlagt at få bygget det orangeri, vi allerede har købt, med støbt fundament og varmeanlæg, så vi også får mulighed for at kunne blive selvforsynende med mere eksotiske frugter, fortæller Janus Berg.

Der er også fem japanske kirsebærtræer med tilhørende hortensia hæk, bærbuske, rabarber, flere frugttræer og terrasser til sociale sammenkomster på vej.

Der må medbringes hunde og mad, som dog også kan købes, og man kan opleve det hele og få mere at vide både lørdag og søndag klokken 11 til 17 og igen 11. august i samme tidsrum.

Hjemme hos Tine og Ole Falk-Jensen syd for Tågerup på Tågerupvej 19, 4653 Karise, vises »Den Skønneste Have« frem, der også har være i TV Øst.

Det sker lørdag klokken 10 til 17, og der er faktisk tale om et mindre landsted med en hyggelig gårdsplads med mange krukker og selve haven, som har japansk inspirerede pergolaer og pilehegn. Flere steder står der hjemmestøbte betonkrukker beplantet med dværgtræer, og haven har mange store sten og stensætninger, græs og små snørklede stier belagt med marksten.

I en af afdelingerne står gamle opstammede cypresser med krogede grene, og under dem findes surbundsplanter, så det giver en fornemmelse af, at befinde sig i et »Hobit-landskab«.

Der er også en havedam, rhododendron og formklippet buxbom, samt stauder, et orangeri med tomater, agurker, chilier og blomster, og der er mange siddepladser rundt i haven, hvor kaffen kan nydes.