Beslutning på vej om ny daginstitution i Haslev

Faxe - 25. august 2021 kl. 13:47 Af Morten Chas Overgaard

En ny daginstitution er på vej i Haslev, og efter en veloverstået høringsperiode peger alt på en placering på Maglemosevej og måske en udbygning af lokalerne på Småfolket ved Søndermarken.

Daginstitutionspladserne i Haslev er ved at blive for få, samtidig med, at flere institutioner godt kunne bruge en opgradering, og i 2018 besluttede flertalsgruppen i byrådet et budget, hvor man blandt andet satte 26 millioner kroner af til en ny daginstitution i Haslev.

Det beløb er senere vokset til 40 millioner, men før man gav sig i kast med at planlægge byggeriet, skulle det besluttes, hvor den nye daginstitution skal ligge. Det arbejde har været undervejs i et godt stykke tid, og nu er høringsperioden overstået.

Der var forud for høringsperioden lagt op til enten en samlet placering ved Maglegården på Maglemosevej, en todelt løsning ved henholdsvis Maglegården og en udvidelse af Småfolket ved Søndermarken eller en samlet placering ved siden af dagplejehuset på Stadionvej.

Der er kommet høringssvar fra områdebestyrelserne i både midt og øst, fra MED-udvalg-vest og fra dagplejens forældrebestyrelse, og der er forholdsvis bred enighed om, at en placering på Stadionvej vil være en dårlig løsning.

Dagplejerne nævner, at gæstehus- og legestueaktivitet i dagplejehuset i forvejen er presset af al for stor efterspørgsel, og at den kun vil blive endnu større, hvis man placerer en stor, ny institution på Stadionvej,

- Vi oplever som forældre i stigende grad, at der - på trods af god planlægning hos pædagoger og koordinatorer - ikke er plads i Gæstehuset ved den faste dagplejers sygdom eller akut behov for fridag. Vi ser altså et stigende behov for at udvide faciliteterne omkring Dagplejehuset på Stadionvej og frygter, at en ny stor institution ved siden af, vil umuliggøre at fremtidssikre behovet for mere plads i forbindelse med dagplejehuset, skriver dagplejens forældrebestyrelse i deres høringssvar.

Fleksibel institution Både MED-udvalget og områdebestyrelsen i midt anbefaler, at man i stedet for at udvide Småfolket med 70 pladser udvider den med én stue til 20 børn i samme stil som den øvrige indretning. Derudover foreslår de, at man laver to små grupperum til børn, som har brug for at blive skærmet, et mødelokale og et voksentoilet, samt at man fjerner den lejede pavillon.

På Maglemosevej foreslår de to parter, at man bygger en integreret tvillinginstitution, der er fleksibel i forhold til antallet af vuggestue- og børnehavepladser.

- Vi ser gerne, at man laver en tvillinginstitution, hvor man kan skubbe de indvendige rammer, så der et år kan være 60 procent vuggestuebørn og 40 procent børnehave børn, og der et andet år kan være en fordeling, der hedder 30/70, siger Søren Bjerrum, der er formand for forældrerepræsentanterne i områdebestyrelsen i Dagtilbud Vest.

Både MED-udvalget og områdebestyrelsen i midt foreslår desuden, at man kan dele tvillinginstitutionen op, så der ligger en halvdel ved Maglegården og én ved Vibeeng/Troelstrup, i de områder, hvor der i øjeblikket bliver bygget en del huse.

Områdebestyrelsen Midt foreslår udelukkende en placering på Maglemosevej, og spørger man formanden for børn- og læringsudvalget, Mikkel Dam (LA), så er han enig i den disponering.

- Min personlige holdning er, at det giver mest mening at lave en stor daginstitution ved Maglegården. Det ligger i et godt område med masser af børnefamilier, og det flugter meget godt med vores strategi at erstatte nogle institutioner, der har nogle fysiske rammer, som ikke lever op til de kvalitetsstandarder, vi har sat, siger han.

Flere høringsparter peger på, at det er vigtigt, at institutionerne ikke bliver for store, men Mikkel Dam peger på, at man sagtens kan lave en stor daginstitution, der kan rumme mange mindre børnegrupper.

- Man kan sagtens tænke små grupper ind i en stor daginstitution. Det har man for eksempel har gjort i Småfolket, og det er en af de institutioner med allermest efterspørgsel, så man kan sagtens have små enheder, selvom det er samlet et stort sted, siger han.

Selvom den nye institution skal huse 205 børn, er der ikke tale om en opgradering på over 200 pladser, for samtidig med opførelsen af den nye institution, blev er der nedlagt 176 daginstitutionspladser, da den nye institution skal overtage børnene fra flere af de eksisterende.