Elevrepræsentanterne fra de forskellige skoler har ligesom deres kammerater masser at være stolte af. Foto: Faxe Kommune

Batteriindsamling ude på skolerne

Faxe - 21. maj 2020

1. maj sluttede den fælles batteriindsamlingskampagne på Bavneskolen, Sofiendalskolen, Møllevangskolen, Hylleholtskolen, Rolloskolen og Ung Faxe, og det gav knapt 1800 børn og unge muligheden for at indsamle 2,3 ton batterier, som Faxe Forsyning kunne køre til genbrug.

Foruden at tømme familie-, naboer-, og venners hjemlige beholdninger af brugte batterier, involverede eleverne fra flere af skolerne det lokale erhvervsliv. Bavneskolens elevråd tog kontakt til Brugsen i Dalby og fik lov til at opstille en batteri-container i butikken, og i samme omgang delte de det gode budskab i Facebook-gruppen, »Bevar Dalby som et velfungerende lokalsamfund«:

- Hej Dalby! Vi her på Bavneskolen er i gang med en kampagne, hvor vi indsamler batterier. Batterier indeholder en hel del farlige stoffer for naturen, og forurener generelt meget. Elevrådet på Bavneskolen ville sætte stor pris på, hvis I kiggede i skuffen en ekstra gang efter gamle batterier, som I ikke bruger, og lægger dem i beholderen, vi har sat op ved flaskeautomaten i brugsen, eller i beholderen afsnit 30 (på Bavneskolen). Eventuelt give jeres børn dem med i skole, hvis de går på Bavneskolen. Vi håber I vil støtte indsamlingen, og være gode ved miljøet, lød det i opslaget.

Første skridt

Batteriindsamlingen »Genanvenner« er den første opvarmning til et stort samarbejde, der løber af staben i skoleåret 2020/2021. Her er alle kommunens folkeskoler gået sammen med Ung Faxe, og sigter efter at blive verdensmålsskoler, hvilket vil sige skoler, der øver sig på - og bidrager til - det arbejde, der ligger i at få FN's 17 verdensmål realiseret før 2030.

Det nye skoleår starter op med temauge for alle 9.- og 10. klasser, hvor de to første dage er fælles på Ung Faxe, og resten af dagene er på elevernes egne skoler. Verdensmålene er hovedtemaet, mens »affalds-/ressourcesortering« og »genbrug« er årets fokuspunkter. Eleverne fra 9.- og 10. klasserne bliver verdensmålsambassadører, og de skal i løbet af skoleåret give deres nye viden videre til eleverne i indskolingen.

Byttemarkeder

Efter planen bliver 2021 også året, hvor skolernes første »byttemarked« løber af stablen.

Her er det meningen at alle skolernes elever gennemgår deres egendele for at finde ting, de ikke bruger mere, men som kunne glæde andre. På den måde kan man måske bidrage til genanvendelse, samtidig med at eleverne muligvis kan få ting med hjem, som de bliver rigtig glade for.