Banelukningen giver en lang gåtur

Årsagen er, at Banedanmark tester de nye togsignaler ved at køre med testtog på strækningen, der samtidig er lukket for personbefordring. Af sikkerhedshensyn spærres samtlige personovergange på Haslev Station og jernbaneoverskæringen for den kørende trafik.

Det medfører, at alle bilister skal benytte Vestre Ringvej for at køre under banen, mens gående og cyklende skal benytte stitunnelen, der findes i stisystemet vest for stationen.