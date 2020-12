Baltic Pipe skal skylles før brug

Et bilag til teknik- og miljøudvalgets mødet i Faxe Kommune 3. december fortæller, at gasrørledningen Baltic Pipe skal renses og trykprøves, inden den kan sættes i drift.

Baltic Pipe projektet har efterfølgende ønsket at ændre metoden for trykprøvningen, hvilket medfører, at trykprøvningsvandet skal udledes i Faxe Bugt.