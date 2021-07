Se billedserie Her starter Energinets del af Baltic Pipe: På St. Elemuevej syd for Feddet retningen på røret kører vestover, mod Roholte. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Baltic Pipe er på vej i jorden

Faxe - 08. juli 2021 kl. 14:16 Af Tekst af: Kathrine Harvey Fotos: Jens Wollesen Kontakt redaktionen

Som en kæmpemæssig slange, smyger den sig igennem landskabet. Følger du starten, få kilometer fra Strandegård ved Feddet og hele vejen ud til kanten af kommunen mod Næstved, ude i den allervestligste ende af Leestrup, så får du hurtigt en fornemmelse af dens omfang.

Og dette er kun spidsen af »midgårdsormen«, kan man fristes til at kalde den. Den er i alt 210 kilometer lang og vil, når den er færdig, og er i øjeblikket i gang med at blive gravet ned tværs igennem landet fra netop Feddet her på Sjælland, over Fyn og til nord for Esbjerg på den jyske vestkyst.

Det er gasledningen, Baltic Pipe, som skal forbinde gassystemerne i Danmark, Norge og Polen, vi står og kigger på.

Et projekt af dette omfang har krævet sit forarbejde og er også i sin udførelse noget af et præcisionsarbejde, fortæller Nina Frøkjær Vendelboe, der er chefprojektleder på landlinjen af Baltic Pipe for Energinet.

Man kunne for eksempel tænke sig, at der nede i muldet på Feddet kunne være en del fortidsminder, som kunne blive skadet under nedgravningen af rørene, men den del har Energinet fået undersøgt.

- Vi har arbejdet på projektet i fem år, og forrige år, altså i 2019, var arkæologer ude og lave en såkaldt strygerende for at undersøge området for fortidsminder. En strygerende er en rende på fem kilometer, og inden for denne graver man så ud og leder efter bevaringsværdige effekter. Der er fundet en del ting, ikke lige i området ved Feddet og i Faxe Kommune, men omkring Slagelse, og dem har museet været glade for. Ofte støder vi på stolpehuller, om kan sige noget om, hvornår og hvilke mennesker, der har levet i området i fortiden, og museumsloven sikrer, at vi skal standse vores gravearbejde, hvis vi skulle støde på noget af bevaringsværdig kvalitet, fortæller Nina Frøkjær Vendelboe.

Tager hensyn Hun forklarer videre, hvordan processen er med at få lagt de mange tonstunge rør, der skal transportere gassen, ned i jorden.

Baltic Pipe Baltic Pipe gasledningen består overordnet af fem elementer:

1. Nordsøen offshore, der er en ny gasledning i Nordsøen, der forbinder de norske og danske gasledningsnet

2. Danmark onshore, der er en udvidelse af det eksisterende gasledningsnet tværs over Danmark

3. Kompressorstation på Sjælland, konkret i Everdrup ved Næstved

4. Østersøen offshore, som er en ny gasledning i Østersøen mellem Danmark og Polen

5. Polen onshore, som er en udvidelse af gasledningsnettet i Polen

Gasledningen skal efter planen stå klar til at blive taget i brug i oktober 2022

Baltic Pipe vil gøre det muligt at transportere 10 milliarder kubikmeter gas om året fra Norge til Danmark og Polen og tre milliarder kubikmeter gas fra Polen til Danmark

Til sammenligning var gasforbruget i 2016 2,5 milliarder kubikmeter i Danmark og 16 milliarder kubikmeter i Polen

- Der er jo ikke nogen, der elsker at vi kommer og graver lige hos dem, men vi prøver at udføre arbejdet så fair og ordentligt som muligt, og det synes vi også, vi har gjort i forbindelse med netop projektets opstartsfase, hvor staten har været ude og ekspropriere. Vi har startet med et areal, som vi oprindeligt har taget ud i forbindelse med vvm-processen, og det areal dækker det område, vi må grave i. Vi har nogle steder måttet flytte rørledningen lidt, for eksempel har vi flyttet røret længere ned mod syd i Store Elmue for at spare krydsning af en vej, forklarer chefprojektlederen.

Alle rør er klar på hele strækningen på tværs af Sjælland, og nu skal de så bare i jorden og svejses sammen.

- Vi er i gang med at grave renderne. Så skal rørstrengene løftes ned i renden, svejses sammen og isoleres i sammensvejsningen, renden skal fyldes op igen og der skal laves dræn. Vi forsøger at genere beboerne i de berørte områder mindst muligt, men der kan være perioder, hvor vi kortvarigt må afspærre veje, fordi vi bliver nødt til at grave, men for det meste kan vi bore røret under vejen, forklarer Nina Frøkjær Vendelboe, og tilføjer:

- Det er et meget smuk område ude ved Store Elmue og Feddet, og arbejdet på den del af strækningen, der ligger i Faxe Kommune, går meget godt. I har nogle gode jordbundsforhold.

Forberedt på det meste Forbipasserende på Dyrehavevej ved Roholte kan måske undre sig over, at der er anlagt en såkaldt rørplads.

- Rørene er kommet sejlende hertil fra Tyskland, og ja, man vi vil nok kunne se, at der ligger en del rør lige ved Roholte. Det er rør, der er til overs lige nu, og sådanne pladser har vi med cirka tre-fire kilometers afstand på hele strækningen tværs gennem landet. Vi kan på den måde køre rør ud til andre dele af ledingen, og vi køber altid rigeligt ind, så vi har ekstra, hvis vi skulle få brug for dem, siger Nina Frøkjær Vendelboe.

De ekstra rør bliver også trykprøvet, som det hedder, når man tester at der kan strømme gas gennem systemet. Den test regner Energinet med at skulle udføre på strækningen ved Feddet og vestover i september, hvor rørledningen efter planen er klar til det.

Der er desuden taget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, hvis uheldet en dag skulle være ude og der sker brud på gasledningen, understreger chefprojektlederen.

- Nede på Store Elmuevej og flere andre steder på strækningen har vi lavet en såkaldt linjeventilstation. Man kan se en række haner, og skulle det værste ske - det er aldrig sket i Danmark, at der har været brud på en gasledning - så kan man faktisk sektionere standsningen af gassen i det område, linjeventilstationen dækker, siger Nina Frøkjær Vendelboe.

Holder et vågent øje Energinet er i fremtiden høringspart, når beboere i området for eksempel skal bygge i nærheden af gasledningen.

- Hvis man skal bygge et nyt hus, grave nye dræn på markerne og lignende, så skal du faktisk kontakte os først, og så kommer vi ud og hjælper med at vurdere projektet i forhold til blandt andet afstanden til gasledningen. Vi er også høringspart i forbindelse med andre typer af opgaver på det areal, gasledningen ligger på - etablering af veje eller lignende, forklarer Nina Frøkjær Vendelboe.

Beboerne i området kan med andre ord føle sig sikre på, at der i fremtiden vil blive hold godt øje med gasledingen.

- Vi kommer til at flyve over gasledningen hver syvende uge for at sikre, at den har det godt, og så er vi løbende i dialog med de berørte kommuner, om hvad der rører sig i områderne, hvor gasledningen ligger. Vi gør rigtig meget for at sikkerheden skal være god og for at sikre, at ledningen er i drift. Vi måler også på ledningen indefra. Vi skyder en »gris« ind i rørene sammen med gassen, og grisene måler på forholdende, mens de transporteres fra den ene ende af gasledningen til den anden. Data fra den første gris, der skydes igennem, bliver lagt ud og analyseret på som en baseline, og så vil vi med nogle års mellem rum måle igen og se, om noget har ændret sig i forhold til vores første måling. På den måde kan vi holde øje med, om der sker udsving, siger chefprojektlederen.