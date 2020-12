Baltic Pipe skal skylles ren indvendigt, før den kan transportere naturgas. Rensevandet ønskes udledt i Faxe Bugt. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Send til din ven. X Artiklen: Baltic Pipe: - Hvad med badevandet? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Baltic Pipe: - Hvad med badevandet?

Faxe - 17. december 2020 kl. 10:33 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Udvalgspolitikerne i Faxe Kommune vil have en forundersøgelse af rensevandet fra Baltic Pipe.

Efter et møde i teknik- og miljøudvalget 15. december udtrykker udvalgsformanden, Eli Jacobi Nielsen (DF) og Faxe Kommunes centerchef for plan og miljø, Thorkild Lauridsen, stor bekymring over den plan der nu er for at rense gasrørledningen Baltic Pipe, før den tages i brug.

Det skal ske med 6.000 kubikmeter ferskvand, som herefter ledes ud i Faxe Bugt.

I et brev til Miljøstyrelsen skriver Eli Jacobi Nielsen og Thorkild Lauridsen, at det synes uklart, hvordan processpildevandet vil påvirke de eksisterende koncentrationer af metaller i Faxe Bugt, herunder særligt betydningen af udledning af kobber, da »udledningen af vand fra trykprøvning forventes at overskride kvalitetskravene for kobber«.

»Det fremgår kun, at Miljøstyrelsen har forholdt sig til miljøfarlige stoffer/kemisk tilstand og ikke til de tre andre parametre; klorofyl, ålegræs og bunddyr.« »Det synes derfor relevant at foretage nærmere undersøgelser af baggrundsniveauerne for relevante metaller i Faxe Bugt for at kunne lave en præcis vurdering af udledningens påvirkning.«

»Faxe Kommune er ud fra ovenstående meget bekymret for en mulig miljøforringelse af Faxe Bugt og de deraf følgende konsekvenser for miljø og natur. På den baggrund anbefales det, at der gennemføres en miljøvurdering«, står der i brevet til Miljøstyrelsen.

Ændring i skylleplanen Faxe Kommune skriver også, at ønsket om at lede rensevandet ud i havet er en ændring i forhold til den oprindelige beskrivelse af Baltic Pipe-projektet:

»Det var planlagt, at trykprøvningen skulle foregå i separate sektioner af omkring fire kilometers længde med forudgående påfyldning af rent ferskvand og efterfølgende tømning af vandvolumenet til nedsivning på markarealer eller alternativt til kloak.«

»Baltic Pipe projektet har efterfølgende ønsket at ændre metoden for trykprøvningen, så trykprøvningen foregår i sektioner på cirka syv kilometers længde med et ferskvandvolumen på omkring 6000 kubikmeter, der påfyldes én gang, og derefter sendes vandet videre til næste sektion for til sidst at udledes til havet.«

En meget benyttet strand Faxe Kommune skriver endvidere, at »syd for udledningspunktet ligger Feddet, der er en af de mest brugte badestrande i Faxe Kommune«, hvorfor datoen for udledningen ønskes oplyst i god tid, så kommunen kan informere borgerne forud.