Sommerens forestillingen hos Cirkus Baldoni hedder Power, og i den møder publikum én af verdens stærkeste mænd, Denis Ilchenko, der et muskelbundt fra Ukraine, som jonglerer med bildæk og kan løfte over 400 kilo på sine skuldre. Foto: Veijo Lindgren Foto: Veijo Lindgren

Baldoni mangler kontanter

Faxe - 04. august 2020 kl. 09:26 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halvdelen af de 20 ansatte i Cirkus Baldoni aflønnes med kontanter, og de kan være svære at skaffe.

Lige omkring 70 procent af Cirkus Baldonis omsætning går direkte ind på kontoen fra gæster, der betaler deres billet forud med dankort og mobilepay.

De resterende 30 procent består af billetter, der betales på dagen, sammen med is, popkorn, drikkevarer og merchandise.

Mens mange virksomhedsejere er glade for, at de ikke skal håndtere en masse kontante betalinger, så forholder det sig stik modsat i Cirkus Baldoni, fordi halvdelen af de 20 ansatte aflønnes med kontant betaling.

- Det bliver sværere og sværere at hæve de kontanter, vi skal bruge. Derfor har vi sendt en sms-besked ud til vores publikum for at bede dem om at medbringe kontanter, siger cirkusdirektør René Baldoni.

Det har afstedkommet reaktioner fra nogle gæster, der undrer sig over beskeden.

- De tror, at vi skal bruge pengene til at betale for sort arbejde, men årsagen er, at vores ansatte ikke kan få lov til at oprette en dansk bankkonto. Og da vores bank, Merkur Andelskasse, er kontantløs, så kan jeg højst hæve 10.000 kroner ad gangen i en hæveautomat, og det er altså ikke nok til at betale lønninger, siger René Baldoni.

Radioprogrammet Kulturen på P1 tog i sidste uge problemstillingen op og kontaktede Cirkus Baldonis bank, der bekræftede, at de skal bruge et dansk cpr-nummer og en gyldig dansk adresse, for at de kan oprette en bankkonto til en kunde.

I samme radioprogram siger cirkusdirektørforeningens formand, Martin Arli, at mange af hans artister er så kort tid i Danmark, at de kan ikke opnå at få en konto i en dansk bank.

Og mange af dem, der optræder i Cirkus Arli, rejser ikke hjem, men videre til det næste cirkus, så de har heller ikke nogen bank i deres hjemland, som pengene kan overføres til.

Et stort problem

René Baldoni har svært ved at se nogen løsning på problemet, fordi bankerne lukker ned for deres kasser med kontanter, og fordi langt de fleste betalinger sker elektronisk i dag.

- Problemet er også, at mobildækningen kan være så dårlig på nogle af vores cirkuspladser, at det skaber meget lange ventetider på betalinger med dankort og mobilepay. Og vi kan så slet ikke nå at ekspedere 200 mennesker i pauserne. Derfor foretrækker vi den kontante betaling, som giver os nogle kontanter at rutte med, både til at give penge tilbage og til at betale lønninger, siger René Baldoni.

En flot sæson

Han har heldigvis også meget at glæde sig over i denne helt særlige coronasæson, hvor det kun er Cirkus Arli og Cirkus Baldoni, der turnerer i Danmark.

- Vi kommer nok ud med det bedste resultat nogensinde. Det skyldes, at vi har gjort meget for at barbere vores omkostninger ned. Vi er meget alene om markedet i år, og så har vores telt med 474 pladser den helt rigtig størrelse. Vi kan kun lukke 250 publikummer ind i øjeblikket, men selv med et halvt fyldt telt er der overskud i forretningen, så vi behøver ikke at bruge penge på markedsføringen, siger René Baldoni, der hele denne uge spiller årets forestilling i Ordrup Park i Charlottenlund.

Den hedder Power og rummer blandt andet én af verdens stærkeste mænd, Denis Ilchenko, der er et muskelbundt fra Ukraine, som jonglerer med bildæk og løfter over 400 kilo.

- Han trækker også en bil og bliver kørt over af den, og så har vi hans kvindelige modstykke, Martyn Chabry, der er uovertruffen i kostumeskift og virtuos på instrumenter. Og vi har klovne og akrobater med, siger René Baldoni, der runder hjemegen med forestillinger fredag den 28. august klokken 17 på Dyssevej i Rønnede og fredag den 18. september klokken 17 på Stadionvej i Haslev. Og torsdag den 24. september klokken 17 spilles sommersæsonens sidste forestilling hjemme i Ulstrup på Ulstrup Bygade 12, hvor billetpriserne nedsættes med 30 kroner.