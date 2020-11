Se billedserie Karise Bageri er blevet nomineret til Årets Læreplads 2020. På billedet ses fra venstre: Marcus, der er konditorlærling, Jan, der er bagersvend, Kasper, der er bagerlærling, Natasja, der er bagerlærling, bagermester Michael Nielsen og konditorlærling Camilla Andersen, som har indstillet bageriet.

Bageri nomineret til årets læreplads

En glad lærling indstiller med rigtig pæne ord Karise Bageri til Årets Læreplads.

Det blev ikke til en sejr i kåringen af årets lokale læreplads, men en indstilling i sig selv er også noget at være stolt af. For der var flotte ord med, da konditorelev Camilla Andersen indstillede sin læreplads, Karise Bageri, til kåringen.

- Det, der gør bagermester Michael Nielsens virksomhed særlig, er, at der bliver gjort meget ud af, at alle har det godt. Vi bliver aldrig set ned på, hvis vi gør noget forkert. Der er plads til idéer og til at udfolde sig på rigtig mange områder. Jeg mærker ikke, at jeg er lærling, grundet det store ansvar, vi får lov til at få, så vi kan vokse med alle opgaverne, skriver Camilla Andersen i sin indstilling.

- Der bliver rost, når vi gør ting godt, og modsat kommer der konstruktiv kritik, hvis modsat, som man kan bruge til noget, i stedet for at gå og have ondt i maven. Jeg synes, Michael Nielsen fortjener at vinde årets virksomhed, fordi jeg synes, han gør tingene så godt ikke bare for os lærlinge, men hele produktionen og personalet i sig selv. Han arbejder og har arbejdet hårdt for at få årets bedste virksomhed, skriver hun videre.

Rum til forskelligheder

Også Camilla Andersens fagskole, har skrevet rosende ord om Karise Bageri.

- Camilla smiler hver dag, hun går på arbejde. Hun får lov til at eksperimentere og prøve sig frem. Michael Nielsen, hendes mester, har plads og rum til forskelligheder, og han kan godt lide, når eleverne tager initiativ. Hvis man laver fejl, taler de om det, og så får man konstruktiv kritik, og man får ros og anerkendelse, når man har lavet noget godt, lyder det i indstillingen.

- Alle elever og medarbejdere føler sig værdsat, og der er en fantastisk stemning i bageriet. Jokes og latter fylder rummet, selvom der er højt tempo. Som en anden elev udtrykte det, så er dette vedkommendes nye familie, hvor jeg har jeg det rigtig godt. Tillykke til Karise Bageri for at blive indstillet til årets læreplads, som formår at lave dygtige elever, der er fagligt stolte, og som elsker at gå på arbejde, står der videre.

Camilla afslutter trin et af sin uddannelse i januar 2021.

- Camilla er meget dygtig til sit håndværk, og vi er glade for, at hun fortsætter hos os, til hun bliver udlært konditor i juli 2022, udtaler bagermester Michael Nielsen.

Det blev smede- og maskinværkstedet Poul W. Jensens Eftf., i Sorø, der blev kåret til årets læreplads af eleverne på ZBC.

Også Faxe Kommune, Faxe Hjemmepleje Øst, Karisefonden og Malermester Frank Nielsens eftf. i Faxe Ladeplads var indstillet til hæder af deres elever.