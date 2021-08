Se billedserie I samlet flok gik »Louises piger« 10 kilometer til Brysternes Motionsdag fra Kaare Klints Vej over Troelstrupvej, Bråby, Bråby Stationsby, Konradsfeld og Teestrupvej - med en ekstra lille æresrunde på Kaare Klints Vej for at komme helt op på de 10 kilometer. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Babydrømme blev til brystkræft

22. august 2021

Hun skulle have lagt æg op tirsdag morgen, men mandag sendte hendes læge hende i akut kræftforløb. Der var en knude i hendes ene bryst.

- Jeg knækkede fuldstændig. Vi havde været i fertilitetsbehandling i et år, og nu skulle det endelig være, og så skulle jeg pludselig i kemo og stråling.

Louise Olsen er 32 år, og hun har mange på sin takke-liste:

- Min datter, der tilfældigvis fik hoppet på mit bryst dér i januar, min læge, der tog det alvorligt, min familie, mine venner og veninder, min arbejdsplads, mine kolleger - og dem fra trænings-teamet.

Søndag morgen er der godt fyldt op i storesøster Gitte Olsens have. 18 kvinder har meldt deres ankomst for at gå 10 kilometer sammen med Louise og Gitte til Brysternes Motionsdag.

Nogle af veninderne har barnevogne og spædbørn med.

- Det er jo egentlig lige til at tude over. Vi har kendt hinanden siden børnehaven og første klasse, og vi skulle have været på barsel sammen, men sådan skulle det altså ikke være, konstaterer Louise Olsen.

Hun har en datter på fire år, som jo altså gerne skulle være storesøster.

- Det er også lidt svært for hende at forstå, at vi altså ikke skulle have en baby, siger Louise Olsen.

Og det er da heller ikke hverdagskost at unge får konstateret brystkræft. Kræftformen, der er den hyppigste for kvinder, rammer typisk kvinder over 60.

- Jeg kunne selv komme med rigtigt mange argumenter for, hvorfor det ikke var en kræftknude, jeg mærkede i brystet den dag, min datter hoppede på mig.

- Jeg havde jo bestemt intet ønske om at det skulle være brystkræft, og jeg var også rædselsslagen for behandlingens bivirkninger, fortæller Louise Olsen.

Træn dig rask

Men det var kræft, endda en aggressiv form, en såkaldt tripple negativ i bryst og lymfer.

- Jeg kan huske, vi gik en tur i skoven, min mor og min datter og jeg. Og jeg tudede simpelthen, fordi jeg frygtede, at jeg ikke ville kunne gå ture, at jeg ville blive så syg af behandlingen, fortæller Louise Olsen.

Og dårlig blev hun også. Men ikke svagere end før.

For Louise Olsen blev tilbudt at komme med i et pilot-projekt til et forskningsprojekt om trænings indvirkning på kræft-patienter.

- Jeg har takket ja til alt, jeg er blevet tilbudt. Og det har også givet mig følelsen af at få bare en smule styring over min krop. At jeg kunne få lov til at bestemme bare en lille smule over den, siger Louise Olsen.

Så tre gange om ugen er Louise Olsen på Næstved Sygehus for at træne: Motionscykel, brystpres, benpres.

- Og selvom jeg har fået kemo, så har jeg mere styrke i mine arme og ben i dag end da jeg begyndte, fortæller Louise Olsen.

Igennem pilotprojektet er hun blevet fulgt endnu mere intenst hele vejen gennem sit brystkræft-forløb end hun ellers ville være blevet.

Forleden kom der så en rigtigt god nyhed:

- De tør jo ikke kalde det hverken rask eller kræft-fri, men knuden i brystet er nu så lille, at den ikke kan ses, fortæller Louise Olsen.

Alligevel skal hun fortsætte med kemo og efterfølgende opereres og have stråling.

- Selve behandlingen sker på lægernes indstilling, men jeg har valgt at gå »all in« på alt, hvad jeg kan i forhold til brystkræften, siger Louise Olsen.

Det betyder også, at hun allerede nu har truffet beslutning om at sige farvel til sine bryster.

Rekonstruktion

- Jeg er i stor risiko for tilbagefald fordi jeg er så ung. Så hvis jeg kan slippe for at komme igennem det her igen ved at få fjernet mine egne bryster og få sådan en rekonstruktion i stedet, så gør jeg det.

- Det er jo også derfor, jeg har sagt ja tak til trænings-forsøget. Fordi jeg vil ærgre mig helt forfærdeligt, hvis jeg ikke har gjort alt, der står i min magt for at få bugt med kræften, siger Louise Olsen.

Et fællesskab

Mens ingen andre end Louise Olsen kan gennemgå kemobehandlingen eller operationen for hende, så giver arrangementer som søndagens Brysternes Motionsdag hendes nærmeste mulighed for netop »at gøre noget«.

- Det er også rigtig svært at stå på sidelinjen og føle, at vi ikke har kunnet gøre noget. Jo, vi har kunnet snakke og være sammen, men vi har jo ikke kunnet hjælpe Louise med at blive rask, siger Gitte Olsen.

De to søstre bor næsten død om dør, og de har familie og venner tæt på i hverdagen.

- Jeg har også valgt at være åben om min sygdom fra begyndelsen. Der er ikke nogen spørgsmål, der er for nærgående, jeg ved jo, at de spørger fordi de holder af mig, siger Louise Olsen.

Til stafetten

Det er kun anden gang, der holdes Brysternes Motionsdag, men i løbet af året kommer andre arrangementer, hvor man kan samles i fællesskab for at sætte fokus på og samle penge ind til kampen mod kræft.

Penge, som for eksempel bruges til det pilot-projekt, som Louise Olsen er en del af.

Næste oplagte mødested er til Stafet for Livet i Haslev i weekenden 11.-12. september.

- Gitte er vist allerede meldt til, men jeg ved altså ikke endnu, om jeg orker det. Det er altså specielt at stille sig frem som fighter i den gule t-shirt.

- Men nu har jeg jo også været med her i dag, så måske er det ikke så svært, når vi kommer lidt tættere på, siger Louise Olsen.