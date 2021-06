Se billedserie Sådan så det ud, da avisen besøgte B&W Live i begyndelsen af maj måned i år. Næste etape er etableringen af elevator og handicaptoiletter. Foto: Nikolaj Rasch Skou

B&W Live får en million kroner

Faxe - 30. juni 2021 kl. 15:19 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

B&W Live får 950.000 kroner fra Realdanias Underværker. Det er en blåstempling, som vil gavne det nye spillested fremover.

Med inspiration og støtte fra spillestederne Stars i Vordingborg og spilledåsen i Store Heddinge, får B&W Live nu en økonomisk håndsrækning på 950.000 kroner fra Realdanias Underværker til at skabe et spille- og samlingsted for hele egnen.

- Vi har brugt vores to samarbejdspartnere rigtig meget i processen med at etablere B&W Live. Og det et er en milepæl for os. Et skulderklap og en blåstempling af B&W Live, at vi nu modtager hele det store beløb, som vi har ansøgt om. Det handler ikke kun om det konkrete, at vi nu får etableret elevator og handicaptoiletter, så alle kan komme ind hos os. Det betyder også, at mange nye døre vil åbne sig for os, siger Morten Lundhøj.

Han er formand for foreningen B&W Live, der snart er i mål med at genskabe det meget store spillested i Haslev, der fra 1970 til 1993 rummede en musikscene for 800 publikummer i Axelhus, som den tidligere gæstgivergård fra 1886 hed, fordi det var her hestespandene med vogne på hjulaksler ankom til rejseladen med hotel.

Mange nye aktiviteter

B&W Live skal være en platform for musik og andre kulturelle initiativer i kommunen. Og det skal fungere som lokalt og regionalt spillested med teatersal, mødelokaler og plads til udstillinger.

De gamle hotelværelser oppe under taget skal blandt andet bruges til øvelokaler for lokale bands, og der er flere nye initiativer på vej:

- Vi har også en idé om, at skabe en social virksomhed, hvor vi kan ansætte nogle af de unge mennesker, som ikke lige ved, hvad de skal. Vi har planer om et nyt loungeområde for unge i bygningen, siger Morgen Lundhøj, der selv er socialpædagog i Næstved Kommune, hvor han netop arbejder med unge på et flytte- og havehold.

- Vi vil også lave julefrokoster med musik for 150 gæster ad gangen. Det er noget på den kommercielle bane, som kan generere kapital til at lave koncerter i B&W Live og andre ting. Det er en meget spændende fremtid, som vi går ind i, siger han.