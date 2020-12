B&W Live er stærkt på vej

- Lige nu må ikke noget som helst, og derfor har vi selvfølgelig aflyst VIP-festen. Vi får først nyt om restriktionerne i januar måned, så det er jo ikke til at sige endnu, men vi håber på, at folk igen kan gå til koncerter på normal vis, når der er kommet en coronavaccine, siger Henrik Holmgaard fra B&W Live.

- Vi er en forening, der regner med at driften af B&W Live går rundt, hvis der i gennemsnit kommer 110 publikummer pr. koncert, men vi får plads til 450 mennesker, og det bliver et spillested for alle musikgenrer, men fra efteråret vil der komme meget mere rock på programmet. Vi samarbejder med blandt andre Haslev Rock, Stars i Vordingborg og Roskilde Festival Højskole, og vi har behov for endnu flere medlemmer og sponsorer, der vil støtte op om B&W Live, som med tiden nok skal blive en succes, siger Henrik Holmgaard.