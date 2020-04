Se billedserie Joakim Rex Blankschøn er mildest talt rasende over de besparelser, der ser ud til at blive til virkelighed for kommunens sfo?er blot et år efter, at politikerne ellers havde fredet pengene.Pressefoto

BUPL raser over besparelser på sfo'er

Faxe - 29. april 2020 kl. 11:07 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Kommune har ændret i tildelingen og skåret i sfo'ernes aktivitetsmidler, så sfo'erne får 3.250 kroner per barn i stedet for de 5.815 kroner per barn, som aftalen ellers lød på, og dermed står nogle af sfo'erne nu med et økonomisk problem.

Joakim Rex Blankschøn er faglig sekretær i BUPL Sydøst, og han er alt andet end tilfreds med situationen. Han påpeger, at politikerne sidste år lagde vægt på, at man ikke pillede ved normeringerne, når man flyttede en del af pengene over i aktivitetsmidlerne, fordi de stadig kunne bruges på normeringer. Dengang luftede han sin bekymring omkring, hvorvidt man efterfølgende ville skære i aktivitetsmidlerne, og den bekymring har nu vist sig at holde stik.

- Jeg er mildest talt rasende over det her. Vi havde hele den her diskussion sidste år, da man flyttede pengene fra normeringer til aktivitetsmidlerne med forsikringen om, at man stadig kunne bruge pengene på normeringer. Dengang advarede vi politikerne, for det var det her, jeg frygtede, og nu står vi her, siger han.

Kedelige beslutninger Ifølge udvalgsformand Mikkel Dam er det ikke en besparelse, der er populær, men som det tidligere er kommet frem, viser budgettet for 2020 viser et forventet merforbrug på 31,6 millioner kroner, og det vil betyde nedskæringer, der kan mærkes - også i sfo'erne.

- Vi står over for rigtig mange kedelige beslutninger i øjeblikket, og vi skal finde besparelser over hele linjen. Det her går ud over alle områder, og økonomien ser så sort ud, at man må kigge på alle områder, siger Mikkel Dam.

