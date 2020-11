Se billedserie Sådan ser man ofte Arne Andreasen. Bag klaveret når der er fællessang. Denne dag var det de nye bidrag til Højskolesangbogen, der var i fokus - herunder hans egen salme »Vidunderligt tænkt«. Foto: Kim Rasmussen

Arne er optaget: - Vi er så stolte at vi er ved at revne

Faxe - 13. november 2020 kl. 18:22 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Hvis du er så heldig at komme til at bo på værelse 102 på Emmaus på Højskolevej i Haslev, så kan du fremover sove i selskab med salmedigter Arne Andreasen.

Corona-pausen er nemlig blevet brugt på at gen-indrette værelses-gangen, som fremover bærer kontrafejer af forfattere - og heriblandt altså også Emmaus' hus-poet, Arne Andreasen.

- Det flotte fotografi i sort-hvid kommer på at hænge på værelset, hvor der også kommer en cd-afspiller og de indtil videre fem cd'er, Arne har udgivet, fortæller Grethe Olsen.

Hun er direktør, forstander og ankerkvinde på det kristne kulturcenter Emmaus. Og hun kan næsten ikke være i sig selv af glæde og stolthed. For torsdag morgen blev det offentliggjort, at Arne Andreasen har fået optaget en salme i den nyeste udgave af Højskolesangbogen.

- Vi er så stolte, at vi er ved at revne, konstaterer Grethe Olsen.

- Faktisk har vi været lidt prikne over at det kun er én af dine salmer, der er blevet optaget i bogen. Vi mener jo, der burde være mange flere, tilføjer hun.

Emmaus' DNA

Formanden for Emmaus' venneforening, Helmer Breindahl, er helt og aldeles på linje med Grethe Olsen.

- Tænk at komme med i den blå bog. Altså den blå højskolesangbog. Højskolesang er en stor del af Emmaus's DNA. Og hvis nogen er i tvivl, så står DNA altså for »De Nationale Arnefans«. Sig det efter mig, opfordrer han.

- Du har slidt den sangbog tynd og formidlet den i over 35 år. Du burde have fået 10 sange med i den. Men tillykke med blåstemplingen. Du fortjener det, Arne.

Hurtigt-arbejdende

Arne Andreasen, dagens mand i skysovs, har svært ved at rumme al den ros. Og han vil egentlig helst bare gemme sig bag klaveret, som han plejer.

Men han er blevet instrueret i at sige et par ord, inden han går videre til musikken.

- Tusind tak for alle de smukke ord. Det er helt overvældende, konstaterer han.

Og så til det, han allerhelst vil: Formidle musikken.

- Jeg fik denne nye udgave af Højskolesangbogen i hånden klokken 10.30 i dag, så jeg har været på hårdt arbejde det meste af dagen for at finde de nye sange, vi skal synge i dag, siger Arne Andreasen.

- Og så har jeg brugt uforholdsmæssigt meget energi på at øve mig i at glæde mig over at min gode veninde Iben Krogsdal har fået hele 10 nye sange med i bogen mens jeg »kun« har fået én med, tilføjer han.

Fra morgen til aften

Med så relativt kort tid til at sætte sig ind i sagerne har Arne Andreasen valgt at tage Højskolesangbogen fra den ene ende til den anden:

- Så vi begynder med en morgensang og slutter med hele fem aftensange, forklarer han.

Stadig altså sange i udvalg; der er kommet 151 nye sange med i Højskolesangbogen mens 122 er taget ud. Selv med et meget sang-trænet publikum er 15 sange rigeligt til at fylde en hel sangaften ud. Især når både tekster og melodier i langt de fleste tilfælde er nye for gæsterne.

- Solen er så rød, mor, kender de fleste af jer nok. Men den har altså aldrig stået i Højskolesangbogen før nu, forklarer Arne Andreasen.

Den kan man nu finde som nummer 585.

Også Regnvejrsdag i November er ny i Højskolesangbogen. Den har fået nummer 368 - og titlen Jeg vil male dagen blå.

Kreativt benspænd

Og så var der noget med sang nummer 158. Vidunderligt tænkt. Med melodi af Bo Gunge.

Og med tekst af Arne Andreasen. Ham, der putter sig lidt bag klaveret.

- Den er skrevet til vores salmedigter-træf her i Haslev i 2017. Nu har jeg været med i så mange år, at jeg mente, det var på tide at give mig selv nogle kreative benspænd. Så da jeg skulle sætte komponister og forfattere sammen, valgte jeg at sætte mig selv sammen med de to komponister, jeg nødigst ville arbejde samme med, forklarer Arne Andreasen.

- Intet ondt om Bo Gunge. Han skriver skøn musik, den er bare ikke altid let at synge, konstaterer Arne Andreasen.

Få den ind under huden

Men udvalget bag Højskolesangbogen var sådan set ligeglad med, hvad Arne Andreasen tænkte.

Nogen - ikke Arne Andreasen - har sendt tekst og melodi til udvalget. Det har sunget og lyttet sig gennem salmen og fundet den perfekt til at være én af de 601 sange i Højskolesangbogen.

- Sådan er det nok med en del af de nye sange. Man skal lige synge den et par gange, før melodien sidder fast. Før den kommer rigtigt ind under huden på dig, siger Arne Andreasen.

Igen til advent

Blot ved at sprede ordet blandt medlemmerne i Emmaus' Venneforening lykkedes det at fylde så mange mennesker som tilladt ind i hallen på Emmaus.

Så der kunne blive sunget af fuld hals på de kendte og med mere spage pip på de helt nye - i hvert fald i de første gennemsyngninger.

- Vi inviterer til fællessang fra Højskolesangbogen igen fredag 4. december klokken 16. Den dag bliver der mulighed for at synge os ind i advent, men stadig med fokus på de nye sange i Højskolesangbogen, siger Grethe Olsen.

På grund af corona-restriktioner er tilmelding nødvendig på mail til info@galleri-emmaus.dk