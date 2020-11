Jette Boyer Hansen og Arne Kurt Hansen mødte hinanden tidligt i livet, og de fik mange gode år sammen. De er begge døde i år, senest Arne Kurt Hansen, som sov stille ind mandag morgen.

Arne Kurt Hansen fra Faxe er død

Faxe - 05. november 2020 kl. 15:11 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

340. Så mange mennesker tilkendegav meget hurtigt deres kondolence, efter at Susan Boyer lavede et opslag i Facebookgruppen for Faxe Kommune og byerne Faxe, Karise, Faxe Ladeplads og Haslev om, at gruppens administrator, hendes far Arne Kurt Hansen, var sovet stille ind mandag morgen klokken 6.35.

Arne K. Hansen blev 71 år gammel. Han var født og opvokset i Faxe, og her gik han som barn på Faxe Skole, hvor VUC Storstrøm nu ligger.

- Min far var et menneske som interesserede sig meget både for naturen og for byens udvikling. Han kunne jo huske, hvor de forskellige bagere og slagtere havde ligget, og når han fandt frem til gamle billeder fra lokalområdet, så delte han dem på Facebook, og det interesserede mange andre, fortæller Susan Boyer, der desværre ikke kun lige har mistet sin far.

- Min mor, Jette Boyer Hansen, døde for fem måneder siden, meget pludseligt og i min fars arme. På et tidspunkt, hvor han selv var blevet meget svækket af sin lungesygdom og var afhængig af sit iltapparat. Der var ikke noget, han kunne have gjort for at redde hende, selvom han havde haft det bedre fysisk, men oplevelsen satte sig dybt i ham og gjorde, at han herefter afviste at modtage behandling, og han ville heller ikke genoplives. Det var han meget afklaret omkring. Det er en stor smerte for os, at skulle aflevere dem begge to med så kort tids mellemrum, fortæller Susan Boyer.

Mødtes som unge Jette Boyer Hansen, der var født Christiansen, blev ikke mere end 66 år gammel, men hun fik alligevel et langt liv sammen med Arne K. Hansen, som hun mødte allerede som 17-årig i Faxe Ladeplads, hvor der også ligger en lokal familiehistorie:

- Min mormor kom fra Ringsted, og hun flyttede så ind hos Arnold Hansen, der drev pensionatet Søfryd i Faxe Ladeplads, og her blev hun en slags husbestyrerinde. Arnold døde, og så flyttede min mormor til Kissendrup, hvor min mor også boede indtilv hun flyttede hjemmefra.

- Min mor kom til at arbejde på Haribo, og min far var til sidst hos Faxe Kalk som operatør. Desværre kom de begge til skade med ryggen på jobbet, og så fik de førtidspension. De var meget glade for at bruge tiden sammen med deres seks børnebørn, hvoraf min storebror, Jack Henning Boyer Hansen, er far til de fem. Vores forældre tog børnene med i sommerhuset og på ture, og så var de begge to rigtig gode til at finde spændende gamle ting frem, men det var mest min far, fortæller Susan Boyer.

Ulykkerne i krydset Det var ikke kun gamle ting som optog Arne K. Hansen, men også det helt nærværende, som de talrige ulykker i vejkrydset Præstøvej/Rådhusvej, der lå meget tæt på deres hjem på Præstøvej nummer 60.

Arne K. Hansen var hurtigt ude på vejen med sit kamera for at se, hvad der var sket, og så ringede han til til avisen bagefter, når ambulancer og politi havde været der.

- De kunne jo tydeligt høre det inde i stuen, når bilerne stødte sammen, før der kom lysregulering, og han var altid bange for, at nogen var kommet til skade derude, husker Susan Boyer.

- Min far kendte mange mennesker, men da vi maksimalt kan være 15 til bisættelsen på grund af coronasmitten, så er vi nødt til at holde det helt privat kun med os i familien, men hvis nogen vil sende ham en hilsen, så er de meget velkomne, siger hun.