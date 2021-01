Arbejdet med støjvold langs Sydmotorvejen starter igen

Reelt står der ikke meget, men en mail fra Vejdirektoratet og et telefonnotat fra en samtale med Miljøstyrelsen baner for alvor vejen for, at der kan etableres en støjvold på vestsiden af motorvejen syd for afkørsel 36 Bregentved.

- Konklusionen i de to dokumenter er, at man ikke har nogen indvendinger. Det er ensbetydende med, at så går vi tilbage til, hvor sagen stod - det vil sige, at nu kommer der en process for miljøgodkendelse af projektet, forklarer Eli Jacobi Nielsen (DF), der er formand for Teknik og Miljøudvalget.