App vækker sagnet om Fru Marthe til live

Du kan nu komme på en ny slags byvandring i Karise med din mobil i hånden.

Med et klik på telefonen kan du nu blive ledt igennem Karises gader og stræder ved hjælp af den nye app »På sporet af Fru Marthe og det gamle Karise«.

Du scanner bare QR-koden, der findes ved indgangen til Karise Kirke, og så bliver du ført ind på den nye app hvor billeder, tekster og lydfiler fører dig rundt i Karise i jagten på historien og sagnet om Fru Marthe.

- Vi har arbejdet lige til det sidste, og der bliver løbende udbedret nogle tekniske ting, forklarer Henning Christensen fra Kulturgruppen Fru Marthe under lanceringen af den nye app fredag formiddag.

- Arbejdet gik i gang i 2017. Formålet med appen er, at synliggøre Karises middelalderhistorie via markeringer rundt om i byen, forklarer han.

Sagnet om Fru Marthe På grund af skybrudsvarslet blev dagens vandretur begrænset til området omkring Karise Kirke. Men det er nu også her, byvandringen starter, forklarer Lars Elbæk, der er også er medlem af Kulturgruppen Fru Marthe, og et af de historiske hoveder bag teksterne til appen.

- Logisk set burde appen starte ved Karisegård, hvor sagnet efter sigende siger, at Fru Marthe levede. Men grundet praktiske foranstaltninger og antallet af parkeringspladser er Karise Kirke valgt som startsted. Det er her, turisterne tilfældigt kommer forbi, forklarer Lars Elbæk.

Sagnet om Fru Marthe har forbindelse til kirken, og det var efter sigende her, hun gemte sig under den svenske besættelse i 1658.

- Fru Marthe er en sagnfigur som sandsynligvis er fiktiv, og er fortalt i tre til fire forskellige versioner. De mest populære versioner af sagnet går på, at hun er flygtet fra sin gård under vendernes eller svenskernes besættelse. De røvede og plyndrede dengang. Og så skulle hun efter sigende være flygtet op i kammeret her i kirken, siger Lars Elbæk og peger op mod kirketårnet.

Fire kilometer lang rute Til daglig kan man ikke selv tilgå kammeret, men denne formiddag er der åbent for offentligheden. Så man kan få et smugkig oppe i tårnet, hvor Fru Marthe skulle have gemt sig.

Man kommer på en god gåtur, hvis man går hele den fire kilometer lange rute fra Karise Kirke gennem gamle Karise Landsby mod Karisegård og forbi Fru Marthes Kilde. Tilfældigt er det ikke, at det hedder Fru Marthes Kilde.

- I alle versioner af sagnet har hun været berømt som en godgørende kvinde, der har hjulpet de syge og fattige. På et tidspunkt døde hun, og så bar de hende fra Karisegård her op til kirken. Og der hvor de satte båren, der sprang kilden, og derfor er det blevet Fru Marthes kilde, fortæller Lars Elbæk om sagnet.

Selv ser han delen om Karise Landsby som et »kardinalpunkt« i appen.

- Der er fortællinger om husene i Karise Landsby, siger han og forklarer:

- Hjemstedet for Fru Marthe er Karisegård, hvilket ligger to kilometer derud ad, og det er også det, der gør, at turen bliver fire kilometer lang, siger han.

Ikke uden ildsjæle Foruden kulturgruppen var repræsentanter fra Faxe Kommune og byrådet også til stede. Appen er nemlig skabt i samarbejde med Faxe Kommune. Borgmester Ole Vive(V), der også var med til lanceringen, var begejstret over appen.

- Desto mere vi kan fortælle om vores fantastiske område og vores fantastiske byer, som Faxe Kommune jo heldigvis er dækket af, desto bedre. Der skal som regel være en »reason to go«, og når folk så er her, så vil de gerne høre historierne bag. Moltkes kapel i Karise Kirke er jo enestående. Det er ikke noget man tror, man kan finde i en lille by. Det ligner noget, man skal til Rom og finde, fortæller borgmesteren.

Han roser Kulturgruppen Marthe og ildsjælene bag for at få gennemført projektet.

- Det her var aldrig blevet et kommunalt projekt. Det er sådan nogle ting, vi kan være med til at understøtte kommunalt, men vi ville aldrig have kunnet drive det. Jeg synes, der er en vigtig pointe i, at hvis man gerne vil drive lokalsamfund, så er det også vigtigt, at der er ildsjæle til at gøre det, understreger han.

For at tilgå historierne og følge i fodsporene på Fru Marthe og det middelalderlige Karise, kan du søge på internettet efter »På sporet af Fru Marthe og det gamle Karise«, eller scanne QR-koden her på siden.

Ved at scanne QR-koden får du adgang til appen.